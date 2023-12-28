https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html
Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году
Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2023
Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году
Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за рубежом в текущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2023
2023-12-28T17:25
2023-12-28T17:25
2023-12-28T17:26
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
куба
египет
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_72a3c175558c9e0fdc42ab3133a41f88.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за рубежом в текущем году, сообщает АТОР.Чаще всего отечественные путешественники покупают полисы, отправляясь в Турцию, 60 процентов продаж приходится на такие сделки, рассказали в одной из крупнейших компаний на рынке - "Евроинс Туристическое Страхование" (ранее – ERV).Каждый десятый клиент приобретал страховку для визита в Таиланд, по восемь процентов - направлялись на Кубу и в Египет, пять процентов – путешествовали по России.Всего компания продала два миллиона полисов, по которым пришлось урегулировать неприятности с туристами 28 тысяч раз.При этом россияне в 2023 году обращались за помощью чаще не в тех странах, которые лидируют по числу приезжающих (например, Турция или Египет). Частота страховых случаев в них – только 1,5 процента, то есть за помощью обращаются только один-два туриста из ста.Куда регулярнее проблемы возникали в Мексике, где частота обращений – 5,7 процента. То есть за помощью обращается каждый 17-й турист из 100. В Таиланде за помощью пришел каждый 27-й путешественник, в ОАЭ – каждый 63-й.Самый дорогой страховой случай произошел в Таиланде, где россиянка разбилась на байке. Расходы страховщика составили 7,5 миллиона рублей.В 40 тысяч долларов обошлась помощь туристу с острым аутоиммунным синдромом, настигшим клиента в Венесуэле. Чуть меньше выплатила компания за медпомощь и транспортировку путешественника с Кубы. Он упал с высоты и получил множественные переломы.В России самым дорогим страховым случаем стала помощь туристам, сорвавшимся со склона на Архызе. Их эвакуировали в больницу на вертолете.
https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html
таиланд
куба
египет
турция
венесуэла
архыз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149826/52/1498265245_195:0:3310:2336_1920x0_80_0_0_cdf36ccb48aab32d6ae29833db1f750e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куба, египет, турция, венесуэла, архыз
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Куба, Египет, Турция, Венесуэла, Архыз
Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году
АТОР: самая дорогая помощь туристам обошлась страховщикам в 7,5 миллиона рублей
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за рубежом в текущем году, сообщает
АТОР.
Чаще всего отечественные путешественники покупают полисы, отправляясь в Турцию, 60 процентов продаж приходится на такие сделки, рассказали в одной из крупнейших компаний на рынке - "Евроинс Туристическое Страхование" (ранее – ERV).
Каждый десятый клиент приобретал страховку для визита в Таиланд, по восемь процентов - направлялись на Кубу и в Египет, пять процентов – путешествовали по России.
Всего компания продала два миллиона полисов, по которым пришлось урегулировать неприятности с туристами 28 тысяч раз.
При этом россияне в 2023 году обращались за помощью чаще не в тех странах, которые лидируют по числу приезжающих (например, Турция или Египет). Частота страховых случаев в них – только 1,5 процента, то есть за помощью обращаются только один-два туриста из ста.
Куда регулярнее проблемы возникали в Мексике, где частота обращений – 5,7 процента. То есть за помощью обращается каждый 17-й турист из 100. В Таиланде за помощью пришел каждый 27-й путешественник, в ОАЭ – каждый 63-й.
Самый дорогой страховой случай произошел в Таиланде, где россиянка разбилась на байке. Расходы страховщика составили 7,5 миллиона рублей.
В 40 тысяч долларов обошлась помощь туристу с острым аутоиммунным синдромом, настигшим клиента в Венесуэле. Чуть меньше выплатила компания за медпомощь и транспортировку путешественника с Кубы. Он упал с высоты и получил множественные переломы.
В России самым дорогим страховым случаем стала помощь туристам, сорвавшимся со склона на Архызе. Их эвакуировали в больницу на вертолете.
Лихорадка, паразиты, COVID-19: в какие страны сейчас опасно ехать туристам