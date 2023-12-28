https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html

Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году

Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году - РИА Новости, 28.12.2023

Названы самые дорогие страховые случаи с туристами в 2023 году

Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за рубежом в текущем году, сообщает АТОР. РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T17:25

2023-12-28T17:25

2023-12-28T17:26

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Страховщики рассказали о самых дорогих страховых случаях с российскими туристами за рубежом в текущем году, сообщает АТОР.Чаще всего отечественные путешественники покупают полисы, отправляясь в Турцию, 60 процентов продаж приходится на такие сделки, рассказали в одной из крупнейших компаний на рынке - "Евроинс Туристическое Страхование" (ранее – ERV).Каждый десятый клиент приобретал страховку для визита в Таиланд, по восемь процентов - направлялись на Кубу и в Египет, пять процентов – путешествовали по России.Всего компания продала два миллиона полисов, по которым пришлось урегулировать неприятности с туристами 28 тысяч раз.При этом россияне в 2023 году обращались за помощью чаще не в тех странах, которые лидируют по числу приезжающих (например, Турция или Египет). Частота страховых случаев в них – только 1,5 процента, то есть за помощью обращаются только один-два туриста из ста.Куда регулярнее проблемы возникали в Мексике, где частота обращений – 5,7 процента. То есть за помощью обращается каждый 17-й турист из 100. В Таиланде за помощью пришел каждый 27-й путешественник, в ОАЭ – каждый 63-й.Самый дорогой страховой случай произошел в Таиланде, где россиянка разбилась на байке. Расходы страховщика составили 7,5 миллиона рублей.В 40 тысяч долларов обошлась помощь туристу с острым аутоиммунным синдромом, настигшим клиента в Венесуэле. Чуть меньше выплатила компания за медпомощь и транспортировку путешественника с Кубы. Он упал с высоты и получил множественные переломы.В России самым дорогим страховым случаем стала помощь туристам, сорвавшимся со склона на Архызе. Их эвакуировали в больницу на вертолете.

https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, куба, египет, турция, венесуэла, архыз