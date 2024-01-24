https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html

Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом

Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом - РИА Новости, 24.01.2024

Новые подробности катастрофы в Афганистане: как спасают россиян за рубежом

При крушении самолета Falcon в Афганистане погибли туристы из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Ради этой семейной пары и организовали рейс: на отдыхе в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:00

2024-01-24T10:13

туризм

туризм

проблемы - туризм

туристы

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афганистан

турция

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Светлана Баева. При крушении самолета Falcon в Афганистане погибли туристы из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Ради этой семейной пары и организовали рейс: на отдыхе в Таиланде Анна серьезно заболела, ее повезли на родину для лечения. О новых деталях трагичной истории, а также о том, как спасают россиян за границей, — в материале РИА Новости.Что сохранило жизнь"Больная находилась в лежачем положении на носилках. Да, была пристегнута, но, возможно, не так прочно, ведь человек в тяжелом состоянии, — комментирует гибель туристов генерал, кандидат технических наук, заслуженный военный летчик Владимир Попов. — Муж, сидевший рядом, наверное, пытался ее удержать. Однако при ударных нагрузках это практически невозможно".Не исключена, по его словам, и другая ситуация. "У меня был случай: аварийно садился вертолет, на борту находилась военнослужащая, — вспоминает летчик. — Осколок попал ей в висок — и все. Ни синяков, никаких других травм, просто роковой удар".Медицинских работников и пилотов, говорит Попов, спасло то, что они пристегнулись. "Это и правда может сохранить жизнь", — подчеркивает эксперт.Самолет оказался в непростых условиях. Рейс из Таиланда в подмосковный Жуковский планировался с двумя техническими остановками на дозаправку. "Летчик не просто следует маршруту по прямой из точки А в точку В. Как правило, используют трассы, утвержденные тем государством, которое контролирует воздушное пространство", — говорит Попов. Пилот летит по заданной, отработанной линии, объясняет он. Диспетчерская служба той или иной страны подтверждает, что может пропустить такое-то судно на определенной высоте с объявленной скоростью в четкое время. "Но как по-другому летать над Афганистаном и Пакистаном? Там Памир — крыша мира. Горная гряда таких размеров! Это очень высокие заснеженные вершины, мало долин, только ущелья рек, скалы".Пилотам, отмечает эксперт, еще повезло — они выполнили аварийную посадку на достаточно ровной поверхности. Крушение пассажирского самолета произошло в афганской провинции Бадахшан на севере страны, недалеко от границы с Таджикистаном. Причина катастрофыПо словам Владимира Попова, маловероятно, что оба двигателя отказали из-за технических проблем. Да, воздушное судно старое, 1978 года выпуска, но важно, как его обслуживали. "Скорее всего, или попалось некондиционное топливо, или керосин просто закончился. Неправильно рассчитали либо, наоборот, залили по полной. Вероятно, не учли навигационную обстановку — например, встречный ветер. Он способен увеличить и время в пути, и расход топлива. Могла быть большая турбулентность, — предполагает эксперт. — Писали, что экипаж выполнял один из первых своих полетов на этом типе самолета, им пришлось планировать с большой высоты"."Проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия, — сообщили в Следственном комитете. — Во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего".Санитарный рейсПогибшие туристы — Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска. Вместе с ними в Таиланде отдыхал сын, но он не смог сопровождать родителей, поэтому вернулся в Россию обычным рейсом.Семья, пишут СМИ, довольно известна в своем городе. Анатолия называют "королем рынков" — он владел торговой недвижимостью. Также отмечают его участие в благотворительности.Администрация Волгодонска объявила, что готова помочь детям супругов. Тела погибших доставят в Россию спецбортом. А МИД занимается возвращением выживших, говорится в релизе официального представителя ведомства Марии Захаровой."СберСтрахование" в полном объеме выполняет обязательства, принятые по договорам страхования. Раскрывать информацию о клиентах - физических лицах - компания не вправе", — ответили на запрос РИА Новости в "СберСтраховании".Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Пока нет официальной информации, кто организовывал транспортировку. В СМИ пишут, что борт для жены оплатил Анатолий Евсюков. Как спасают россиян за рубежом"Эвакуация и медицинская транспортировка — разные вещи. Чаще организуем вторую. Ее вид зависит от заключения врачей в клинике за рубежом или в России, где лечат пострадавшего", — поясняет директор филиала "ЕВРОИНС Туристическое страхование" Юлия Алчеева.По ее словам, самый распространенный способ — покупка дополнительного места в обычном самолете или билета в бизнес-класс, чтобы обеспечить больному комфортный перелет. Чуть реже происходит транспортировка с установкой носилочного модуля и с медицинским сопровождением, с ИВЛ-оборудованием. В самых тяжелых случаях, как было с Евсюковой, требуется борт санитарной авиации."Рейсы бывают коммерческие, но из-за высокой стоимости и того, что эвакуации предшествует дорогостоящая госпитализация (с реанимацией, операцией), не всегда покрытия хватает на санавиацию. Тогда подключаем Минздрав и медицину катастроф, — рассказывает эксперт. — Из-за ограничений по полетам и приему наших бортов за рубежом (не из каждой страны можно вывезти силами Минздрава) в основном делаем транспортировку на носилках с медбригадой и оборудованием".Алчеева подчеркивает, что разрешение на поездку дают только врачи. Сначала — лечащие на месте, потом — прилетевшие в качестве сопровождения. Случается, что состояние пациента меняется и транспортировку переносят."Оформляют разрешение на вылет и форму Fit-to-Fly (FTF), в которой указывают, каким способом и видом транспорта можно перевозить пациента, какие медикаменты или оборудование необходимы в полете, какие врачи или специалисты должны сопровождать", — уточняют в другой страховой компании.Так, по словам Юлии Алчеевой, стоимость транспортировки из Таиланда, которую считали в Минздраве, запрашивая частную санавиацию, — 24 тысячи долларов. Из Турции вывозили туриста за 18 тысяч. Если необходимо организовать санитарный борт с Кубы или из Венесуэлы — цена от 50 тысяч долларов и выше."Как-то в Таиланде мы на лечение потратили всю сумму по полису — 40 тысяч долларов. Пришлось туриста вывозить за счет его родного региона", — вспоминает Алчеева. Подключаются родственники, власти, работодатели.В основном путешественники в поездке страхуются на 40-50 тысяч долларов. Эту сумму и стараются потратить на лечение, если что-то случится. В таких странах, как, например, Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, медицина развита, так что вывозить приходится редко. Каким туристам помоглиЗимой прошлого года россиянку Елену Новосельцеву, впавшую в кому на Бали, доставили в Новосибирск. У туристки была страховка, но срок действия истек. Деньги на оплату эвакуации и погашение долга индонезийской клинике выделило из резервного фонда правительство Новосибирской области.Летом прошлого года Федеральный центр медицины катастроф Минздрава сообщил, что готов направить врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки Дарьи Золиной с онкологией, сломавшей ногу во время отдыха на Бали."Пять дней я просто лежу. Мне сделали только рентген, — рассказывала Дарья РИА Новости. — Сейчас я нахожусь в третьем госпитале по счету, держусь на обезболивающих. Мне нужен онколог-ортопед, но на Бали нет таких специалистов".В июле девушка благополучно вернулась в Россию, ей сделали операцию. "Собрали", — написала она в соцсетях, опубликовав фотографии прежнего и нового онкопротеза. Золина летела обычным бортом, где для нее оборудовали место. В Сети объявляла сбор средств — страховки не было.Эксперты советуют не экономить на полисе. Лечение за границей обходится недешево, как и транспортировка на родину. По данным АТОР, в прошлом году самый затратный случай произошел в Таиланде, когда россиянка разбилась на байке. Расходы страховщика составили 7,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230317/aviatsiya-1858396382.html

https://ria.ru/20231226/bolezni-1917981904.html

https://ria.ru/20230623/bali-1879890504.html

https://ria.ru/20231228/strakhovka-1918741831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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