https://ria.ru/20240122/semya-1922716495.html

Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете

Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете - РИА Новости, 22.01.2024

Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете

Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T10:43

2024-01-22T10:43

2024-01-22T10:44

афганистан

крушение самолета falcon в афганистане

волгодонск

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщил РИА Новости представитель городской администрации."Мы пытаемся выяснить судьбу четы Евсюковых. При необходимости готовы оказать помощь", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что до настоящего момента им не удалось связаться с детьми Евсюковых. "Не выходит сын на связь, а младшая дочь за границей, и тоже трубку не берет", - отметил представитель администрации города.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.

https://ria.ru/20240122/afganistan-1922674616.html

афганистан

волгодонск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, волгодонск, ростовская область