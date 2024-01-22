https://ria.ru/20240122/semya-1922716495.html
Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете
Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете - РИА Новости, 22.01.2024
Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете
Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:43
2024-01-22T10:43
2024-01-22T10:44
афганистан
крушение самолета falcon в афганистане
волгодонск
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщил РИА Новости представитель городской администрации."Мы пытаемся выяснить судьбу четы Евсюковых. При необходимости готовы оказать помощь", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что до настоящего момента им не удалось связаться с детьми Евсюковых. "Не выходит сын на связь, а младшая дочь за границей, и тоже трубку не берет", - отметил представитель администрации города.Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане с гражданами РФ на борту, информировал СК РФ.
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922674616.html
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, крушение самолета falcon в афганистане, волгодонск, ростовская область
Афганистан, Крушение самолета Falcon в Афганистане, Волгодонск, Ростовская область
Власти помогут семье, члены которой находились в разбившемся самолете
Власти помогут семье из Волгодонска, члены которой были в разбившемся самолете
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Администрация Волгодонска Ростовской области готова помочь детям Анатолия и Анны Евсюковых, которые находились в самолете, разбившемся в Афганистане, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.
"Мы пытаемся выяснить судьбу четы Евсюковых. При необходимости готовы оказать помощь", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что до настоящего момента им не удалось связаться с детьми Евсюковых. "Не выходит сын на связь, а младшая дочь за границей, и тоже трубку не берет", - отметил представитель администрации города.
Как сообщала ранее Росавиация, пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира. Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
СМИ: выживший при крушении самолета в Афганистане добрался до местного села
По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет, из шести человек на борту, предварительно, четверо выжили, судьба двоих уточняется.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
сообщала РИА Новости, что российское посольство находится во взаимодействии с афганской стороной. Возбуждено дело после крушения самолета в Афганистане
с гражданами РФ
на борту, информировал СК
РФ.