МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon
Захарова: МИД прорабатывает возвращение россиян, выживших при крушении Falcon
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину", - говорится в комментарии Захаровой.
Кроме того, в РФ выразили признательность властям Афганистана "за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур".
Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.