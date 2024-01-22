https://ria.ru/20240122/vozvraschenie-1922796593.html

МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon

МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon - РИА Новости, 22.01.2024

МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon

Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:11

2024-01-22T16:11

2024-01-22T16:11

крушение самолета falcon в афганистане

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

афганистан

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину", - говорится в комментарии Захаровой. Кроме того, в РФ выразили признательность властям Афганистана "за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур". Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.

https://ria.ru/20240122/vyzhivshie-1922790946.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение самолета falcon в афганистане, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан