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МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon - РИА Новости, 22.01.2024
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16:11 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vozvraschenie-1922796593.html
МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon
МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon - РИА Новости, 22.01.2024
МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon
Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:11
2024-01-22T16:11
крушение самолета falcon в афганистане
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
афганистан
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. "Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину", - говорится в комментарии Захаровой. Кроме того, в РФ выразили признательность властям Афганистана "за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур". Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.
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крушение самолета falcon в афганистане, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), афганистан
Крушение самолета Falcon в Афганистане, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Афганистан
МИД прорабатывает вопрос возвращения россиян, выживших при крушении Falcon

Захарова: МИД прорабатывает возвращение россиян, выживших при крушении Falcon

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос о возращении выживших при крушении российского самолета на северо-востоке Афганистана, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Прорабатывается вопрос возвращения соотечественников на Родину", - говорится в комментарии Захаровой.
Кроме того, в РФ выразили признательность властям Афганистана "за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур".
Росавиация ранее сообщала, что пропавший в Афганистане самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира. Ассоциация туроператоров России информировала, что пассажирами самолета были супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил РИА Новости, что Евсюковы погибли при крушении Falcon.
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Крушение самолета Falcon в АфганистанеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Афганистан
 
 
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