Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск
Впавшую в кому на Бали жительницу Новосибирска Новосельцеву эвакуировали в родной город
Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, утром в среду доставили в Новосибирск, сообщает минздрав Новосибирской области.
Ранее женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. Десятого февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину.
"Утром 22 февраля Елену Новосельцеву доставили в Новосибирск. Дальнейшее лечение она будет проходить в областной больнице. Эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Дату эвакуации российские медики определили с учетом динамики состояния и транспортабельности пациентки", - информирует областной минздрав.
В министерстве напомнили, что деньги на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда правительство Новосибирской области.
Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
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