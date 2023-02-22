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Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск - РИА Новости, 22.02.2023
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Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск
Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск - РИА Новости, 22.02.2023
Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск
Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, утром в среду доставили в Новосибирск, сообщает... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T05:01
2023-02-22T05:01
бали
новосибирск
новосибирская область
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, утром в среду доставили в Новосибирск, сообщает минздрав Новосибирской области. Ранее женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. Десятого февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину. "Утром 22 февраля Елену Новосельцеву доставили в Новосибирск. Дальнейшее лечение она будет проходить в областной больнице. Эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Дату эвакуации российские медики определили с учетом динамики состояния и транспортабельности пациентки", - информирует областной минздрав. В министерстве напомнили, что деньги на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда правительство Новосибирской области. Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
https://ria.ru/20230221/buryatiya-1853318701.html
https://ria.ru/20230217/evakuatsiya-1852639480.html
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бали, новосибирск, новосибирская область, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Бали, Новосибирск, Новосибирская область, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
05:01 22.02.2023
 
Впавшую в кому на Бали россиянку эвакуировали в Новосибирск

Впавшую в кому на Бали жительницу Новосибирска Новосельцеву эвакуировали в родной город

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 22 фев – РИА Новости. Жительницу Новосибирска Елену Новосельцеву, впавшую в кому на индонезийском острове Бали в январе 2022 года, утром в среду доставили в Новосибирск, сообщает минздрав Новосибирской области.
Ранее женщину не получалось перевезти в Россию, а срок действия ее страховки истек. Ежедневно больница на острове Бали, в которой лежит Новосельцева, требовала от семьи выплат в 200-300 тысяч рублей. Десятого февраля правительство Новосибирской области на внеочередном заседании решило оплатить лечение жительницы региона и ее эвакуацию на родину.
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"Утром 22 февраля Елену Новосельцеву доставили в Новосибирск. Дальнейшее лечение она будет проходить в областной больнице. Эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля. Дату эвакуации российские медики определили с учетом динамики состояния и транспортабельности пациентки", - информирует областной минздрав.
В министерстве напомнили, что деньги на оплату медицинской эвакуации и долга клинике, где находилась сибирячка, выделило из резервного фонда правительство Новосибирской области.
Жительница Новосибирска поехала отдыхать на остров Бали летом 2022 года, когда у нее заметно ухудшилось здоровье после длительной работы в "ковидной" больнице у себя на родине. В ноябре у Новосельцевой случился приступ. Врачи местной больницы посоветовали ей воздержаться от перелетов. Вылет в Россию был запланирован на начало января, однако незадолго до отъезда у женщины случился инсульт, после которого она впала в кому.
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