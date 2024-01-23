https://ria.ru/20240123/aviakatastrofa-1922997204.html

СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане - РИА Новости, 23.01.2024

СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета с россиянами в Афганистане, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:31

2024-01-23T15:31

2024-01-23T16:35

афганистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий крушения самолета с россиянами в Афганистане, сообщил СК в Telegram-канале."Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей", — говорится в релизе.Сотрудники проводят обыски и изымают документы, имеющие значение для следствия.СК вместе с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получил информацию о состоянии выживших россиян, сейчас принимаются все необходимые меры для их транспортировки в Москву.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту были шесть человек: четыре члена экипажа (два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, которые погибли при крушении. Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.Источник в российских авиакругах называл возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. Из-за инцидента СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://radiosputnik.ru/20240123/afganistan-1922999057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

афганистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, крушение самолета falcon в афганистане