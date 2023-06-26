https://ria.ru/20230626/rossiyanka-1880523859.html

Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России

Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России - РИА Новости, 26.06.2023

Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России

Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:38

2023-06-26T16:38

2023-06-26T16:54

туризм

бали

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

новости - туризм

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, сломавшей ногу во время отдыха на Бали, ей также будет предоставлено лечение в России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Ранее уроженка Москвы 25-летняя Дарья Золина рассказала РИА Новости, что во время отпуска на Бали, наступив в яму, сломала ногу, в которой находился специальный протез, после того как в 2021 году у нее была диагностирована опухоль бедра. По ее словам, ей была оказана первая помощь, за которую и за время, проведенное в клинике, был выставлен счет, а стоимость необходимой ей хирургической операции оценили более чем в полтора миллиона рублей. При этом со ссылкой на лечащего врача в России Золина сообщала, что предлагаемая ей операция на Бали грозила осложнениями. Она также пожаловалась на сложности с документами, из-за которых затрудняется ее возвращение в Россию. По информации пресс-службы Минздрава, Федеральный центр медицины катастроф находится во взаимодействии с индонезийской стороной, пациенткой, получившей травмы в результате несчастного случая по время отдыха на острове Бали, и ее родственниками. "Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при ее перелете для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время ее состояние не вызывает опасений специалистов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230623/bali-1879890504.html

https://ria.ru/20230119/bali-1845883187.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бали, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), новости - туризм