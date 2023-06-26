Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России
Минздрав предоставит россияне с онкологией и травмой врача для сопровождения домой с Бали
Дарья Золина в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, сломавшей ногу во время отдыха на Бали, ей также будет предоставлено лечение в России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее уроженка Москвы 25-летняя Дарья Золина рассказала РИА Новости, что во время отпуска на Бали, наступив в яму, сломала ногу, в которой находился специальный протез, после того как в 2021 году у нее была диагностирована опухоль бедра. По ее словам, ей была оказана первая помощь, за которую и за время, проведенное в клинике, был выставлен счет, а стоимость необходимой ей хирургической операции оценили более чем в полтора миллиона рублей. При этом со ссылкой на лечащего врача в России Золина сообщала, что предлагаемая ей операция на Бали грозила осложнениями. Она также пожаловалась на сложности с документами, из-за которых затрудняется ее возвращение в Россию.
По информации пресс-службы Минздрава, Федеральный центр медицины катастроф находится во взаимодействии с индонезийской стороной, пациенткой, получившей травмы в результате несчастного случая по время отдыха на острове Бали, и ее родственниками.
"Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при ее перелете для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время ее состояние не вызывает опасений специалистов", - говорится в сообщении.