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Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
16:38 26.06.2023 (обновлено: 16:54 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/rossiyanka-1880523859.html
Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России
Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России - РИА Новости, 26.06.2023
Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России
Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:38
2023-06-26T16:54
туризм
бали
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
новости - туризм
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, сломавшей ногу во время отдыха на Бали, ей также будет предоставлено лечение в России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. Ранее уроженка Москвы 25-летняя Дарья Золина рассказала РИА Новости, что во время отпуска на Бали, наступив в яму, сломала ногу, в которой находился специальный протез, после того как в 2021 году у нее была диагностирована опухоль бедра. По ее словам, ей была оказана первая помощь, за которую и за время, проведенное в клинике, был выставлен счет, а стоимость необходимой ей хирургической операции оценили более чем в полтора миллиона рублей. При этом со ссылкой на лечащего врача в России Золина сообщала, что предлагаемая ей операция на Бали грозила осложнениями. Она также пожаловалась на сложности с документами, из-за которых затрудняется ее возвращение в Россию. По информации пресс-службы Минздрава, Федеральный центр медицины катастроф находится во взаимодействии с индонезийской стороной, пациенткой, получившей травмы в результате несчастного случая по время отдыха на острове Бали, и ее родственниками. "Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при ее перелете для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время ее состояние не вызывает опасений специалистов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230623/bali-1879890504.html
https://ria.ru/20230119/bali-1845883187.html
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бали, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), новости - туризм
Туризм, Бали, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Новости - Туризм
Онкобольная россиянка, сломавшая ногу на Бали, будет лечиться в России

Минздрав предоставит россияне с онкологией и травмой врача для сопровождения домой с Бали

© Фото : Дарья Золина / ВКонтактеДарья Золина в больнице
Дарья Золина в больнице - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Дарья Золина / ВКонтакте
Дарья Золина в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения на родину россиянки с онкологией, сломавшей ногу во время отдыха на Бали, ей также будет предоставлено лечение в России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Ранее уроженка Москвы 25-летняя Дарья Золина рассказала РИА Новости, что во время отпуска на Бали, наступив в яму, сломала ногу, в которой находился специальный протез, после того как в 2021 году у нее была диагностирована опухоль бедра. По ее словам, ей была оказана первая помощь, за которую и за время, проведенное в клинике, был выставлен счет, а стоимость необходимой ей хирургической операции оценили более чем в полтора миллиона рублей. При этом со ссылкой на лечащего врача в России Золина сообщала, что предлагаемая ей операция на Бали грозила осложнениями. Она также пожаловалась на сложности с документами, из-за которых затрудняется ее возвращение в Россию.
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По информации пресс-службы Минздрава, Федеральный центр медицины катастроф находится во взаимодействии с индонезийской стороной, пациенткой, получившей травмы в результате несчастного случая по время отдыха на острове Бали, и ее родственниками.
"Центр готов направить высококвалифицированного врача-специалиста для сопровождения пациентки при ее перелете для продолжения лечения на территории России. Соответствующее лечение будет также предоставлено сразу по возвращении на территорию нашей страны. В настоящее время ее состояние не вызывает опасений специалистов", - говорится в сообщении.
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