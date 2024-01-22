https://ria.ru/20240122/pogibshie-1922721348.html
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли - РИА Новости, 22.01.2024
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли
Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:02
2024-01-22T11:02
2024-01-22T11:25
крушение самолета falcon в афганистане
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Двое российских пассажиров погибли", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что во вторник в Кабул вылетит спецборт для эвакуации тел погибших.Сегодня афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии четырех выживших человек из упавшего самолета. Их спасли и доставили в районный центр.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили.По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение самолета falcon в афганистане, в мире, афганистан, россия
Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Афганистан, Россия
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане самолета, погибли