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Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли - РИА Новости, 22.01.2024
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11:02 22.01.2024 (обновлено: 11:25 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/pogibshie-1922721348.html
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли - РИА Новости, 22.01.2024
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли
Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:02
2024-01-22T11:25
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
афганистан
россия
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Двое российских пассажиров погибли", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что во вторник в Кабул вылетит спецборт для эвакуации тел погибших.Сегодня афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии четырех выживших человек из упавшего самолета. Их спасли и доставили в районный центр.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили.По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html
https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html
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крушение самолета falcon в афганистане, в мире, афганистан, россия
Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Афганистан, Россия
Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли

Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане самолета, погибли

© iStock.com / AneeseПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© iStock.com / Aneese
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Двое российских пассажиров погибли", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник в Кабул вылетит спецборт для эвакуации тел погибших.
Сегодня афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии четырех выживших человек из упавшего самолета. Их спасли и доставили в районный центр.
Самолет бизнес-класса в небе - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Мать медбрата, летевшего на Falcon 10, подтвердила, что ее сын выжил
Вчера, 18:49
Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.
Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили.
По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.
Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.
Кадр из видео, выложенного радиостанцией Hurriyat
Афганское СМИ опубликовало кадры с выжившими при крушении самолета
09:48
 
Крушение самолета Falcon в АфганистанеВ миреАфганистанРоссия
 
 
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