https://ria.ru/20240122/pogibshie-1922721348.html

Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли

Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли - РИА Новости, 22.01.2024

Двое россиян, находившиеся на борту упавшего в Афганистане Falcon, погибли

Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:02

2024-01-22T11:02

2024-01-22T11:25

крушение самолета falcon в афганистане

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Двое россиян, находившихся на борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon, погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Двое российских пассажиров погибли", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что во вторник в Кабул вылетит спецборт для эвакуации тел погибших.Сегодня афганское радио Hurriyat опубликовало фотографии четырех выживших человек из упавшего самолета. Их спасли и доставили в районный центр.Falcon 10 разбился в горах афганской провинции Бадахшан накануне. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.Росавиация сообщила, что упавшее воздушное судно найдено, четыре человека из находившихся на борту выжили.По информации Ассоциации туроператоров России, пассажирами самолета была семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.Источник в российских авиакругах назвал возможной причиной крушения ошибку при расчете топлива, которого могло не хватить из-за сильного встречного ветра. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

https://ria.ru/20240121/samolet-1922646265.html

https://ria.ru/20240122/afganistan-1922700383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение самолета falcon в афганистане, в мире, афганистан, россия