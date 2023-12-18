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Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:00 18.12.2023 (обновлено: 19:52 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vystavka-1916427820.html
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"
Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:00
2023-12-18T19:52
выставка-форум "россия"
экономика
михаил мишустин
снг
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916429429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fdea3ff1bdd57d99f7c689b3ebeb2b9.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом: "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся. После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале. Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев."Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — "Амкодор-Алга".На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась."Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", — сказал он.Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации. "Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств", — сказал он.Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html
https://ria.ru/20231212/vystavka-1915339702.html
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Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
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экономика, михаил мишустин, снг, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Михаил Мишустин, СНГ, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"

Мишустин и главы правительств стран СНГ посетили выставку "Россия" на ВДНХ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.
Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин и главы правительств СНГ посещают Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ посещают Международную выставку-форум Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель правительства России Михаил Мишустин и главы правительств СНГ посещают Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом: "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся.
После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.
Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина
17 декабря, 19:12
В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.
Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев.
"Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
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Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

Презентация Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

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Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

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Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

Семейные ценности и их роль в формировании государства. Лекция о благотворительности

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

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Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

Мастер-классы по художественной обработке льда, уличное пространство у Главного входа на ВДНХ

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

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В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

Концерт на Главной сцене в рамках программы День рождения Дедов Морозов России

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

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5 из 17
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Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

Церемония награждения регионов и волонтеров лесных акций Сад Памяти и Сохраним лес, павильон В Природоград

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

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6 из 17
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Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова во время осмотра выставки-форума Россия

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

Пресс-подход Главы республики Крым Сергея Аксенова на Международной выставке-форуме Россия

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

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8 из 17
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В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

Крымская свадьба на Международной выставке-форуме Россия

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений на Международной выставке-форуме Россия

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

Павильон Сделано нами на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

Павильон Е (Мир Цифры) на Международной выставке-форуме Россия

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

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12 из 17
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В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Не останутся гости и без культурной программы.

Международная выставка-форум Россия

Не останутся гости и без культурной программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
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Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

День Деда Мороза: Чысхаан и Эхээ Дьыл (Саха)

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
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РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Не останутся гости и без культурной программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — "Амкодор-Алга".
На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.
В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась.
«
"Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", — сказал он.
Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации.
Международная выставка-форум Россия
Исследование показало, какие чувства вызвал форум "Россия" у посетителей
12 декабря, 16:00
"Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств", — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

Международная выставка-форум Россия

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

Свадьба в традициях донских казаков на Международной выставке-форуме Россия

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

Конференция Agrocode conf Будущее есть!

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 17
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Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

Международная выставка-форум Россия

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

Международная выставка форум Россия ФЛ

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
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В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 17
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Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

Международная выставка-форум Россия

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме Россия

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

Пуховое дефиле - показ коллекции одежды от урюпинских мастеров пуховязального промысла

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

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На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

Концертная программа Надежды Бабкиной и ансамбля Русская песня

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

Павильон Природоград на Международной выставке-форуме Россия

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

Свадебная церемония Санала Найминова и Эркины Мучкаевой по калмыцким традициям

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

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Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

Финал Всероссийского конкурса Знание

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

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На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

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Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

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Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

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В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

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В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

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Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

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Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

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Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

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Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

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В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

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На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

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На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

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14 из 17

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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