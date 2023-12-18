Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом: "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся. После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале. Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев."Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — "Амкодор-Алга".На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась."Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", — сказал он.Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации. "Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств", — сказал он.Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ
экономика, михаил мишустин, снг, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Михаил Мишустин, СНГ, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"
Мишустин и главы правительств стран СНГ посетили выставку "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ.
Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и главы правительств СНГ посещают Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом: "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся.
После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале.
Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.
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В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр КазахстанаАлихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.
Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев.
"Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" — сказал премьер-министр БелоруссииРоман Головченко.
В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — "Амкодор-Алга".
На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.
В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась.
«
"Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", — сказал он.
Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации.
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"Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств", — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.
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