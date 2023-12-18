https://ria.ru/20231218/vystavka-1916427820.html

Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"

Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023

Мишустин с коллегами из СНГ посетил выставку "Россия"

Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:00

2023-12-18T11:00

2023-12-18T19:52

выставка-форум "россия"

экономика

михаил мишустин

снг

вднх

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916429429_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fdea3ff1bdd57d99f7c689b3ebeb2b9.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ побывал на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию по истории и ключевым достижениям российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области, ключевая идея которого — показать развитие этой территории через призму промышленности: от демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Затем главы правительств ознакомились с экспозицией Челябинской области, которая вдохновлена слоганом: "Все начинается с человека и его мечты". Специальные макеты представляют регион с разных сторон — дают возможность увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать про промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее: на гранд-макете можно посмотреть на миниатюры инфраструктурных объектов, которые еще только строятся. После этого Мишустин и его коллеги прошли к стендам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Северная столица взяла за основу концепцию "Петербургского кинотеатра", которая рассказывает об особом характере города, важнейших событиях в его истории, инновационном и научном потенциале. Ленинградская область представила достижения в ключевых отраслях экономики — промышленности, логистике, туризме. На специальном игровом столе показаны знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт "Игора", порт Усть-Луга, завод фосфорных удобрений. Интерактивная зона демонстрирует область в разные времена —в прошлом, настоящем и будущем.В соседнем зале премьер-министры осмотрели экспозиции еще нескольких регионов. У стенда Татарстана их встретил руководитель республики Рустам Минниханов. Гостей угостили национальными сладостями — чак-чаком. Главам делегаций рассказали немного о регионе и о некоторых проектах татарстанских предприятий в странах СНГ. А премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, который сегодня отмечает день рождения, получил в подарок традиционный татарский стеганый халат — чапан.Главы правительств побывали и на стендах Кировской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Московской области. Так, на стенде Башкирии им рассказали о российско-белорусском предприятии ООО "Амкодор-Агидель", на котором выпускается оборудование для послеуборочной обработки зерна. Мощность производства составляет 40 зерносушильных комплексов в год. Предприятие построили всего за девять месяцев."Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" — сказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.В будущем году откроется еще одно российско-белорусское предприятие — по производству коммунальной и дорожной техники — "Амкодор-Алга".На организованной здесь же небольшой ярмарке гостям представили различные товары, произведенные в регионах России и странах СНГ.В конце экскурсии Мишустин отметил, что власти Москвы приложили очень много усилий для того, чтобы выставка-форум "Россия" состоялась."Этот проект очень красивый. Мы видели сегодня лишь малую часть", — сказал он.Особое внимание премьер обратил на важность промышленной кооперации. "Мы обсуждаем это на всех площадках, это ключевое направление. Об этом президент Владимир Владимирович Путин сказал в преддверии нашего председательства в Евразийском экономическом союзе. В следующем году мы принимаем эстафету в Содружестве Независимых Государств", — сказал он.Мишустин подчеркнул, что важно направить усилия правительств стран СНГ на то, чтобы промышленная кооперация состоялась.Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства и Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций — всего действует 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html

https://ria.ru/20231212/vystavka-1915339702.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ Главы правительств стран-участниц СНГ посещают выставку "Россия" на ВДНХ 2023-12-18T11:00 true PT96M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, снг, вднх, выставка-форум "россия"