https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html

Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"

Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023

Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"

Для посетителей выставки-форума "Россия" подготовили много интересного. Чем привлекает гостей мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:56

2023-12-18T11:56

2023-12-18T16:18

фото

выставка-форум "россия"

россия

приморский край

тюменская область

владимир путин

краснодарский край

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Для посетителей выставки-форума "Россия" подготовили много интересного. Чем привлекает гостей мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

россия

приморский край

тюменская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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