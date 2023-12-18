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Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:56 18.12.2023 (обновлено: 16:18 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 18.12.2023
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"
Для посетителей выставки-форума "Россия" подготовили много интересного. Чем привлекает гостей мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:56
2023-12-18T16:18
фото
выставка-форум "россия"
россия
приморский край
тюменская область
владимир путин
краснодарский край
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Для посетителей выставки-форума "Россия" подготовили много интересного. Чем привлекает гостей мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
россия
приморский край
тюменская область
краснодарский край
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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фото, фото, россия, приморский край, тюменская область, владимир путин, краснодарский край, вениамин кондратьев, сергей аксенов (политик)
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Приморский край, Тюменская область, Владимир Путин, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сергей Аксенов (политик)

Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Для посетителей выставки-форума "Россия" подготовили много интересного. Чем привлекает гостей мероприятие — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

Презентация Краснодарского края на Международной выставке-форуме Россия

Уникальная международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на Международной выставке-форуме Россия

Достижения Краснодарского края представил губернатор Вениамин Кондратьев.

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Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

Семейные ценности и их роль в формировании государства. Лекция о благотворительности

Прошла лекция, посвященная семейным ценностям и благотворительности.

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Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

Мастер-классы по художественной обработке льда, уличное пространство у Главного входа на ВДНХ

Для гостей выставки проводят мастер-классы по художественной обработке льда.

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В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

Концерт на Главной сцене в рамках программы День рождения Дедов Морозов России

В рамках программы "День рождения Дедов Морозов России" на главной сцене проходят концерты.

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Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

Церемония награждения регионов и волонтеров лесных акций Сад Памяти и Сохраним лес, павильон В Природоград

Состоялась церемония награждения регионов и волонтеров акций "Сад Памяти" и "Сохраним лес".

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Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова во время осмотра выставки-форума Россия

Выставку во второй раз посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
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О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

Пресс-подход Главы республики Крым Сергея Аксенова на Международной выставке-форуме Россия

О Республике Крым рассказал ее глава Сергей Аксенов.

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В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

Крымская свадьба на Международной выставке-форуме Россия

В День Крыма прошла свадьба, которая сочетала в себе фольклорные русские традиции региона и современное бракосочетание.

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Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений на Международной выставке-форуме Россия

Проходит мастер-класс по изготовлению новогодних украшений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

Павильон Сделано нами на Международной выставке-форуме Россия

В павильоне "Сделано нами" посетители могут познакомиться с достижениями российской промышленности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

Павильон Е (Мир Цифры) на Международной выставке-форуме Россия

Удивляет гостей и павильон "Мир цифры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки предусмотрены образовательные и деловые мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
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Не останутся гости и без культурной программы.

Международная выставка-форум Россия

Не останутся гости и без культурной программы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

Международная выставка-форум Россия

На Главной аллее ВДНХ украсили ели к Новому году. Всего их 89, что соответствует числу российских регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

День Деда Мороза: Чысхаан и Эхээ Дьыл (Саха)

Увидеть весь масштаб выставки посетители могут до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

Международная выставка-форум Россия

РИА Новости — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРоссияПриморский крайТюменская областьВладимир ПутинКраснодарский крайВениамин КондратьевСергей Аксенов (политик)
 
 
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