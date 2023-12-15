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Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 15.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 15.12.2023
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" не сбавляет темпы. Как проходит презентация главных достижений страны и традиций регионов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:31
2023-12-15T12:31
фото
выставка-форум "россия"
волгоградская область
республика калмыкия
астраханская область
херсонская область
владимир сальдо
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Международная выставка-форум "Россия" не сбавляет темпы. Как проходит презентация главных достижений страны и традиций регионов — в фотоленте Ria.ru.
волгоградская область
республика калмыкия
астраханская область
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фото, фото, волгоградская область, республика калмыкия, астраханская область, херсонская область , владимир сальдо, игорь бабушкин, надежда бабкина, общество
Фото, Выставка-форум "Россия", Волгоградская область, Республика Калмыкия, Астраханская область, Херсонская область , Владимир Сальдо, Игорь Бабушкин, Надежда Бабкина, Общество

Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" не сбавляет темпы. Как проходит презентация главных достижений страны и традиций регионов — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

Международная выставка-форум Россия

На выставке-форуме "Россия" у посетителей есть уникальная возможность узнать больше о стране и обычаях регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
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Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

Свадьба в традициях донских казаков на Международной выставке-форуме Россия

Прошла церемония бракосочетания пары из Волгоградской области с элементами традиционной донской казачьей свадьбы.

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2 из 17
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Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

Конференция Agrocode conf Будущее есть!

Состоялась конференция Agrocode conf 2023. На ней обсудили применение новых технологий в АПК.

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3 из 17
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Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

Международная выставка-форум Россия

Большой популярностью пользуется детская игра "Рыбалка".

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В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

Международная выставка форум Россия ФЛ

В День Республики Адыгея посетители смогли познакомиться с ее культурой и изучить потенциал региона.

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В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

В рамках выставки начал работу павильон "Города для жизни сбываются".

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Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

Открытие павильона №59 Города для жизни сбываются

Его экспозиция посвящена трансформации жизни в российских городах.

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7 из 17
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Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

Международная выставка-форум Россия

Как показало исследование, выставка вызвала чувство гордости за Родину у 97 процентов посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
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Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

Международная выставка-форум Россия

Девять из десяти опрошенных заявили, что узнали для себя что-то новое.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо на Международной выставке-форуме Россия

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о достижениях региона и планах на следующий год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на Международной выставке-форуме Россия

Астраханскую область представил на выставке губернатор Игорь Бабушкин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

Пуховое дефиле - показ коллекции одежды от урюпинских мастеров пуховязального промысла

В День Волгоградской области прошло "Пуховое дефиле".

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На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

Концертная программа Надежды Бабкиной и ансамбля Русская песня

На главной уличной сцене выступила народная артистка России Надежда Бабкина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

Павильон Природоград на Международной выставке-форуме Россия

На выставке работает павильон "Природоград", где можно узнать об охране флоры и фауны, сохранении лесов и водоемов и многом другом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей все время проводится яркая культурная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

Свадебная церемония Санала Найминова и Эркины Мучкаевой по калмыцким традициям

Гости смогли увидеть свадьбу в калмыцких традициях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

Финал Всероссийского конкурса Знание

Состоялся финал Всероссийского конкурса "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоВолгоградская областьРеспублика КалмыкияАстраханская областьХерсонская областьВладимир СальдоИгорь БабушкинНадежда БабкинаОбщество
 
 
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