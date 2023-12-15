https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html

Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"

Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 15.12.2023

Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" не сбавляет темпы. Как проходит презентация главных достижений страны и традиций регионов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:31

2023-12-15T12:31

2023-12-15T12:31

фото

выставка-форум "россия"

волгоградская область

республика калмыкия

астраханская область

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915961784_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_c0b5a5f2587d0b6347c24528bf47caac.jpg

Международная выставка-форум "Россия" не сбавляет темпы. Как проходит презентация главных достижений страны и традиций регионов — в фотоленте Ria.ru.

волгоградская область

республика калмыкия

астраханская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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