Биография Валерия Гергиева

Биография Валерия Гергиева - РИА Новости, 01.12.2023

Биография Валерия Гергиева

2 мая 1953 года

Художественный руководитель – директор, главный дирижер Мариинского театра Валерий Абисалович Гергиев родился 2 мая 1953 года в Москве в семье офицера, ветерана Великой Отечественной войны Абисала Гергиева.Детство и юность провел в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ).В 1972 году окончил училище искусств (ныне Владикавказский колледж искусств имени В.А. Гергиева) по классу фортепиано, в 1977 году – Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова (класс теоретика дирижирования, профессора Ильи Мусина).Будучи студентом консерватории, Валерий Гергиев стал победителем престижных музыкальных конкурсов. В 1976 году он получил II премию и звание лауреата на IV Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. В 1977 году завоевал II премию на Международном конкурсе дирижеров "Фонд Герберта фон Караяна" в Берлине. После этого Гергиев был приглашен в Театр оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр) на место ассистента главного дирижера. Его дирижерским дебютом в театре 12 января 1978 года стала опера Сергея Прокофьева "Война и мир".В 1988 году Валерий Гергиев был избран музыкальным руководителем Мариинского театра. В 1996 году стал его художественным руководителем – директором (приняв руководство оркестром, оперной и балетной труппой), находится на этой должности по настоящее время. Усилиями маэстро Гергиева на сцену Мариинского театра вернулись оперы Рихарда Вагнера. В 1997 году прозвучал "Парсифаль", не видевший российской сцены более 80 лет, в 1999 году возрожден "Лоэнгрин", а к 2003 году была поставлена оперная тетралогия "Кольцо нибелунга". В репертуаре театра закрепились постановки "Тристана и Изольды" (2005) и "Летучего голландца" (1998, 2008).Под управлением Гергиева Симфонический оркестр Мариинского театра вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширный симфонический репертуар – все симфонии Людвига Бетховена, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Сергея Прокофьева, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, а также сочинения Гектора Берлиоза, Антона Брукнера, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Рихарда Штрауса и др.Под руководством маэстро Мариинский превратился в масштабный театрально-концертный комплекс, не имеющий аналогов в мире. В 2006 году был открыт Концертный зал, в 2013 году – вторая сцена театра ("Мариинский-2"). С 2016 года у Мариинского театра появился филиал во Владивостоке – Приморская сцена, а с 2017 года – во Владикавказе.В 2008 году в Цхинвале (Южная Осетия) оркестр Мариинского под управлением маэстро выступил с траурным концертом в память жертв мирного населения. В 2016 году Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра дали концерт в освобожденной сирийской Пальмире. В 2020-2021 годах, в период пандемии коронавируса, в репертуаре театра появилось 10 новых постановок. В декабре 2022 года Валерий Гергиев впервые представил на сцене "Мариинский-2" редко исполняемую оперу Джакомо Мейербера "Гугеноты". Международная деятельность Валерия Гергиева также насыщенна и активна. Дебютировав в 1992 году в Баварской государственной опере ("Борис Годунов" Модеста Мусоргского), в 1993 году – в Ковент-Гардене ("Евгений Онегин" Чайковского), в 1994 году – в Метрополитен-опере ("Отелло" Джузеппе Верди с Пласидо Доминго в главной роли), маэстро успешно сотрудничал с ведущими оперными театрами мира, филармоническими оркестрами Берлина, Парижа, Вены, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, симфоническими оркестрами Чикаго, Кливленда, Бостона, Сан-Франциско, Королевским оркестром Консертгебау (Амстердам) и многими другими коллективами.В марте 2019 года Валерий Гергиев дирижировал премьерной постановкой оперы "Хованщина" Мусоргского в миланском театре "Ла Скала". В 1995-2008 годах Валерий Гергиев занимал пост главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра, в 2007-2015 годах – Лондонского симфонического оркестра. В 2015-2022 годах был главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра. С 1997 года руководит Всемирным оркестром мира.Валерий Гергиев и его коллектив много гастролируют. В 2019 году прошел их большой гастрольный тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. В октябре 2020 года артисты выступили в Париже и Люксембурге. В январе 2021 года состоялся один из последних туров – по Испании. С приходом Гергиева в Мариинский театр традицией стали фестивали, приуроченные к юбилеям композиторов. В 1989 году прошел фестиваль к 150-летию Модеста Мусоргского, в 1990 году – к 150-летию Петра Чайковского, в 1991 году – к 100-летию Сергея Прокофьева, в 1994 году – к 150-летию Николая Римского-Корсакова. Традиция юбилейных фестивалей продолжается и в XXI веке празднованием 100-летия Дмитрия Шостаковича в 2006 году, 175-летия Чайковского в 2015 году, 125-летия Сергея Прокофьева – в 2016 году.5 января 2023 года Валерий Гергиев открыл в Мариинском театре Год Сергея Рахманинова, приуроченный к 150-летию со дня его рождения. Валерий Гергиев также стал основателем и руководителем престижных международных фестивалей, в числе которых "Звезды белых ночей" (c 1993), Московский Пасхальный фестиваль (c 2002), "Гергиев-фестиваль" в Роттердаме, фестиваль в Миккели (Финляндия), "360 градусов" в Мюнхене. С 2015 года проходит ежегодный фестиваль "Мариинский NEXT" при участии детских и молодежных оркестров Петербурга.Гергиев также был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, в котором участвовал 17 лет. В 2009-2022 годах Гергиев был почетным консулом Люксембурга в Санкт-Петербурге. Член Совета по культуре и искусству при президенте России. Председатель Всероссийского хорового общества. Декан факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Сопредседатель оргкомитета Международного конкурса имени П.И. Чайковского. В 2003 году по инициативе маэстро был создан благотворительный Фонд Валерия Гергиева. В ноябре 2022 года Гергиев вошел в центральный штаб общественного движения "Культурный фронт России". Дирижер удостоен многочисленных наград.Народный артист России (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (1993, 1998) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001). Лауреат премии Правительства России в области культуры (2015). В 2013 году был удостоен звания Героя труда РФ. 1 декабря 2023 года Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра сроком на пять летНагражден орденами Дружбы (2000), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2023), орденом Александра Невского (2016). Кавалер ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2001), ордена Звезды Италии в степени Великого офицера (2019), офицер французского ордена Почетного легиона (2007). Удостоен высшей награды Польши в области культуры – золотой медали "Заслуженный деятель культуры-Глория Артис" и других наград.Обладатель диплома "Артист мира ЮНЕСКО" (2003). Валерий Гергиев женат. В семье трое детей – два сына и дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

