В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра

ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Второй фестиваль Гергиева и Второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра стартует в субботу в китайском городе Нанкине провинции Цзянсу, рассказал РИА исполнительный артистический советник Центра исполнительных искусств провинции Максим Могилевский.

"Сегодня открытие второго фестиваля Мариинского театра во главе с Валерием Абисаловичем Гергиевым в нашем концертном центре провинции Цзянсу в городе Нанкине. Это уже второй фестиваль. В этом году Валерий Абисалович впервые в истории Китая привозит оперу "Парсифаль" Рихарда Вагнера", - рассказал Могилевский.

Он отметил, что это большое событие для Китая, так как эта опера будет исполняться впервые в стране в постановке Мариинского театра.

"Почему Гергиев привез именно эту оперу? Сейчас очень много событий в мире, очень бурная жизнь, а эта опера говорит о вечности, о непреходящих ценностях человечества, об отношениях человека и Бога... Гергиев считает, что в наш суетливый век нужно также думать о вечном. Это последняя опера Вагнера, она идет около шести часов. Это, конечно, будет испытание для нашей публики, но вся публика ждет этого события", - пояснил представитель центра.

Могилевский также рассказал, что через неделю приедет и балетная труппа Мариинского театра. Артисты представят балет "Дон Кихот".

"Так что у нас в этом году, как и в прошлом, будет и опера, и симфонический оркестр, и балет Мариинского театра. Это будет 5, 6, 7 декабря. Получается неделя свободная между началом и концом фестиваля", - сказал Могилевский.

Коллектив Мариинского театра с 20 ноября начал крупный гастрольный тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. За время гастрольного тура коллектив представит классику своего репертуара. В Шанхайском центре восточного искусства прозвучат симфонии Чайковского, в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине – "Болеро" Равеля и симфонии Шостаковича, в концертных залах Сакаи и Фукуоки в Японии – "Озорные частушки" Щедрина, в Концертом зале Синхай в Гуанчжоу и в Lotte Hall в Сеуле – "Картинки с выставки" Мусоргского.