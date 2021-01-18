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https://ria.ru/20210118/mariinka-1593563641.html
Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают гастроли в Испании
Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают гастроли в Испании
Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают свои выступления в Испании, сообщила РИА Новости пресс-атташе Мариинки. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T17:48
2021-01-18T17:48
культура
новости культуры
мариинский театр
валерий гергиев
испания
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают свои выступления в Испании, сообщила РИА Новости пресс-атташе Мариинки.В программу гастролей включили Фантастическую симфонию Берлиоза, Шестую симфонию Чайковского, Девятую симфонию Шуберта, Второй фортепианный концерт Рахманинова, Классическую симфонию Прокофьева, а также увертюры к "Тангейзеру" и "Парсифалю" Вагнера. По рекомендациям местных органов здравоохранения все выступления пройдут без антракта.В понедельник петербургский коллектив выступит во Дворце музыки Валенсии: прозвучат сочинения Берлиоза и Рахманинова. Две программы услышит публика Национального концертного зала в Мадриде (19 и 20 января) и зала L'Auditori в Барселоне (21 и 22 января). "В Жироне (23 января) оркестр также сыграет дважды – чтобы соблюсти ограничения по заполняемости зрительного зала, концерт разделят на две "сессии", - отмечается в сообщении.Последний раз коллектив Мариинского театра выезжал заграницу на гастроли в октябре, тогда артисты выступили в Париже и Люксембурге.
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новости культуры, мариинский театр, валерий гергиев, испания

Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают гастроли в Испании

17:48 18.01.2021
 
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"Оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева
Оркестр и хор Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© предоставлено пресс-службой проекта "Русские сезоны"
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают свои выступления в Испании, сообщила РИА Новости пресс-атташе Мариинки.

"18 января начинается гастрольный тур оркестра Мариинского театра в Испании. Он продлится шесть дней, за которые коллектив побывает в Валенсии, Мадриде, Барселоне и Жироне. Все концерты пройдут под управлением маэстро Гергиева. В выступлениях примет участие пианист Алексей Володин, давно и плодотворно сотрудничающий с петербургскими музыкантами", – говорится в сообщении.

В программу гастролей включили Фантастическую симфонию Берлиоза, Шестую симфонию Чайковского, Девятую симфонию Шуберта, Второй фортепианный концерт Рахманинова, Классическую симфонию Прокофьева, а также увертюры к "Тангейзеру" и "Парсифалю" Вагнера. По рекомендациям местных органов здравоохранения все выступления пройдут без антракта.
В понедельник петербургский коллектив выступит во Дворце музыки Валенсии: прозвучат сочинения Берлиоза и Рахманинова. Две программы услышит публика Национального концертного зала в Мадриде (19 и 20 января) и зала L'Auditori в Барселоне (21 и 22 января). "В Жироне (23 января) оркестр также сыграет дважды – чтобы соблюсти ограничения по заполняемости зрительного зала, концерт разделят на две "сессии", - отмечается в сообщении.
Последний раз коллектив Мариинского театра выезжал заграницу на гастроли в октябре, тогда артисты выступили в Париже и Люксембурге.
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