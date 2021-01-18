https://ria.ru/20210118/mariinka-1593563641.html

Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают гастроли в Испании

Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают гастроли в Испании

Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают свои выступления в Испании, сообщила РИА Новости пресс-атташе Мариинки. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

2021-01-18T17:48

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новости культуры

мариинский театр

валерий гергиев

испания

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Маэстро Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра открывают свои выступления в Испании, сообщила РИА Новости пресс-атташе Мариинки.В программу гастролей включили Фантастическую симфонию Берлиоза, Шестую симфонию Чайковского, Девятую симфонию Шуберта, Второй фортепианный концерт Рахманинова, Классическую симфонию Прокофьева, а также увертюры к "Тангейзеру" и "Парсифалю" Вагнера. По рекомендациям местных органов здравоохранения все выступления пройдут без антракта.В понедельник петербургский коллектив выступит во Дворце музыки Валенсии: прозвучат сочинения Берлиоза и Рахманинова. Две программы услышит публика Национального концертного зала в Мадриде (19 и 20 января) и зала L'Auditori в Барселоне (21 и 22 января). "В Жироне (23 января) оркестр также сыграет дважды – чтобы соблюсти ограничения по заполняемости зрительного зала, концерт разделят на две "сессии", - отмечается в сообщении.Последний раз коллектив Мариинского театра выезжал заграницу на гастроли в октябре, тогда артисты выступили в Париже и Люксембурге.

https://ria.ru/20201115/gergiev-1584547613.html

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, мариинский театр, валерий гергиев, испания