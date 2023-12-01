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Валерий Гергиев возглавил Большой театр - РИА Новости, 01.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:28 01.12.2023 (обновлено: 17:32 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913180665.html
Валерий Гергиев возглавил Большой театр
Валерий Гергиев возглавил Большой театр - РИА Новости, 01.12.2023
Валерий Гергиев возглавил Большой театр
Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:28
2023-12-01T17:32
культура
россия
валерий гергиев
большой театр
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в Telegram-канале."Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в публикации.Представляя сотрудникам Большого нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. Она подчеркнула, что речи об объединении двух театров не идет, они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.Сам Гергиев отметил, что с новым назначением добавилась огромная ответственность.&quot;Владимир Георгиевич (Урин. — Прим. ред.) сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок. &lt;...&gt; Мы сотрудничали последние десять лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру&quot;, — сказал он.Гергиев подчеркнул, что сотрудникам обоих театров предстоит много работать, сохраняя лучшее, что у них есть.О том, что руководитель Мариинки возглавит также и Большой, в середине ноября написали "Известия". Сам Гергиев в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.В прошлом году Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года на встрече с президентом дирижер заявил, что готов к масштабным задачам.
https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html
https://ria.ru/20231201/teatr-1913194913.html
https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html
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россия, валерий гергиев, большой театр
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Большой театр
Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Дирижёра Валерия Гергиева назначили гендиректором Большого театра на 5 лет

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк Валерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Валерий Гергиев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в Telegram-канале.
«
"Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в публикации.
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Представляя сотрудникам Большого нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. Она подчеркнула, что речи об объединении двух театров не идет, они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.
Сам Гергиев отметил, что с новым назначением добавилась огромная ответственность.
«

"Владимир Георгиевич (Урин. — Прим. ред.) сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок. <...> Мы сотрудничали последние десять лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру", — сказал он.

Гергиев подчеркнул, что сотрудникам обоих театров предстоит много работать, сохраняя лучшее, что у них есть.
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О том, что руководитель Мариинки возглавит также и Большой, в середине ноября написали "Известия". Сам Гергиев в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.
В прошлом году Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года на встрече с президентом дирижер заявил, что готов к масштабным задачам.
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КультураРоссияВалерий ГергиевБольшой театр
 
 
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