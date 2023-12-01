Валерий Гергиев возглавил Большой театр
Дирижёра Валерия Гергиева назначили гендиректором Большого театра на 5 лет
Валерий Гергиев . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в Telegram-канале.
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"Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в публикации.
Представляя сотрудникам Большого нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. Она подчеркнула, что речи об объединении двух театров не идет, они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.
Сам Гергиев отметил, что с новым назначением добавилась огромная ответственность.
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"Владимир Георгиевич (Урин. — Прим. ред.) сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок. <...> Мы сотрудничали последние десять лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру", — сказал он.
Гергиев подчеркнул, что сотрудникам обоих театров предстоит много работать, сохраняя лучшее, что у них есть.
О том, что руководитель Мариинки возглавит также и Большой, в середине ноября написали "Известия". Сам Гергиев в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.
В прошлом году Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года на встрече с президентом дирижер заявил, что готов к масштабным задачам.