https://ria.ru/20231201/gergiev-1913180665.html

Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Валерий Гергиев возглавил Большой театр - РИА Новости, 01.12.2023

Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:28

2023-12-01T14:28

2023-12-01T17:32

культура

россия

валерий гергиев

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913182205_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5dc1917f69fd40e1bceafa9feccdb7e8.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дирижер, народный артист России, гендиректор и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр, сообщило правительство в Telegram-канале."Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева генеральным директором Большого театра сроком на пять лет", — говорится в публикации.Представляя сотрудникам Большого нового руководителя, вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что он также работает гендиректором и художественным руководителем Мариинского театра. Она подчеркнула, что речи об объединении двух театров не идет, они продолжат существовать как самостоятельные юридические лица.Сам Гергиев отметил, что с новым назначением добавилась огромная ответственность."Владимир Георгиевич (Урин. — Прим. ред.) сделал все возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил коллекцию своих замечательных постановок. <...> Мы сотрудничали последние десять лет весьма активно. Больше 30 ведущих певцов Мариинского театра выступают на сцене Большого театра. Это те певцы, которых я воспитывал, которых я брал в театр. Сейчас они выступают по всей России и по всему миру", — сказал он.Гергиев подчеркнул, что сотрудникам обоих театров предстоит много работать, сохраняя лучшее, что у них есть.О том, что руководитель Мариинки возглавит также и Большой, в середине ноября написали "Известия". Сам Гергиев в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума заявил, что и так "достаточно занят и не искал возможности работать еще больше". При этом он добавил, что работать в своей стране считает нужным и необходимым.В прошлом году Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о создании объединенной дирекции Большого и Мариинского театров. В мае этого года на встрече с президентом дирижер заявил, что готов к масштабным задачам.

https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

https://ria.ru/20231201/teatr-1913194913.html

https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, валерий гергиев, большой театр