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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211119/mariinka-1759788606.html
В репертуаре Мариинки за пандемию появилось десять новых постановок
В репертуаре Мариинки за пандемию появилось десять новых постановок - РИА Новости, 19.11.2021
В репертуаре Мариинки за пандемию появилось десять новых постановок
В репертуаре Мариинского театра появилось десять новых постановок, благодаря испытаниям пандемии коронавируса, заявил журналистам дирижер, художественный... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:27
2021-11-19T13:27
культура
валерий гергиев
мариинский театр
новости культуры
опера
балет
театр
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ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. В репертуаре Мариинского театра появилось десять новых постановок, благодаря испытаниям пандемии коронавируса, заявил журналистам дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время гастролей в Якутске.Симфонический оркестр Мариинского театра прибыл в четверг в город Якутск, где дал единственный концерт в Театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона на мероприятии, посвященном 100-летию Якутской АССР. Республика отметит юбилей в 2022 году. В концерте приняли участие симфонический хор Якутии и музыканты оркестра "Symphonica ARTica". Глава региона Айсен Николаев вручил Гергиеву почетный знак "Гражданская доблесть".Как отметил дирижер, все музыканты мира изменили свои планы из-за пандемии коронавируса. "Кто-то очень сильно пострадал, а кто-то, может быть, даже и выиграл. Например, коллектив Мариинского театра первые три месяца был абсолютно лишен возможности вместе репетировать, выступать. Я решил, что появляется уникальная возможность освоить незнакомый нам репертуар. Мы стали готовиться. И у нас появилось 10 новых постановок. Самые огромные театры мира планируют 3-4 новых постановки, многие ограничиваются двумя. Громадное количество костюмов, декораций, освещение, видеоконтент. Это большие усилия и многих-многих месяцев подготовки", - рассказал Гергиев.Руководитель Мариинского театра заявил, что по возможности театр сохранит многие гастрольные планы по России. "Собираемся в 2022 году возобновить выступления в Америке (в Канаде) и, наверное, выступления в Азии. В азиатских странах очень все осторожны, но вот буквально через три дня мы должны выступать в Сеуле. Эти попытки вернуть общение культур, музыкантов-коллег не прекращались последние 12-13 месяцев ни на секунду", - добавил маэстро.
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валерий гергиев, мариинский театр, новости культуры, опера, балет, театр
13:27 19.11.2021
 
В репертуаре Мариинки за пандемию появилось десять новых постановок

Гергиев: репертуар Мариинского театра в пандемию вырос на 10 новых постановок

© Фото : пресс-служба Мариинского театраСцена из постановки "Орлеанская дева"
Сцена из постановки Орлеанская дева - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : пресс-служба Мариинского театра
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ЯКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. В репертуаре Мариинского театра появилось десять новых постановок, благодаря испытаниям пандемии коронавируса, заявил журналистам дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время гастролей в Якутске.
Симфонический оркестр Мариинского театра прибыл в четверг в город Якутск, где дал единственный концерт в Театре оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона на мероприятии, посвященном 100-летию Якутской АССР. Республика отметит юбилей в 2022 году.
В концерте приняли участие симфонический хор Якутии и музыканты оркестра "Symphonica ARTica". Глава региона Айсен Николаев вручил Гергиеву почетный знак "Гражданская доблесть".
Как отметил дирижер, все музыканты мира изменили свои планы из-за пандемии коронавируса. "Кто-то очень сильно пострадал, а кто-то, может быть, даже и выиграл. Например, коллектив Мариинского театра первые три месяца был абсолютно лишен возможности вместе репетировать, выступать. Я решил, что появляется уникальная возможность освоить незнакомый нам репертуар. Мы стали готовиться. И у нас появилось 10 новых постановок. Самые огромные театры мира планируют 3-4 новых постановки, многие ограничиваются двумя. Громадное количество костюмов, декораций, освещение, видеоконтент. Это большие усилия и многих-многих месяцев подготовки", - рассказал Гергиев.
По его словам, известные артисты были подвергнуты огромным рискам, но ни один артист Мариинского театра не потерял жизнь из-за коронавируса. "Мы благодарны врачам за это. Иногда по многу раз в день нам приходилось обращаться к ним по поводу того или иного артиста", - подчеркнул Гергиев.
Руководитель Мариинского театра заявил, что по возможности театр сохранит многие гастрольные планы по России. "Собираемся в 2022 году возобновить выступления в Америке (в Канаде) и, наверное, выступления в Азии. В азиатских странах очень все осторожны, но вот буквально через три дня мы должны выступать в Сеуле. Эти попытки вернуть общение культур, музыкантов-коллег не прекращались последние 12-13 месяцев ни на секунду", - добавил маэстро.
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КультураВалерий ГергиевМариинский театрНовости культурыОпераБалетТеатр
 
 
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