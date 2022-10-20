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Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии - РИА Новости, 20.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221020/gergiev-1825364437.html
Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии
Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии - РИА Новости, 20.10.2022
Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии
Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T13:55
2022-10-20T13:55
культура
новости культуры
валерий гергиев
россия
швеция
шведская академия
мариинский театр
мария захарова
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности шаг", который останется "позорным пятном" на репутации академии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении нашей страны, все это сделано в фарватере западной русофобской политики, речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Решение, напомнила Захарова, было принято 10 октября, формальным обоснованием стало "нежелание" Гергиева "сделать нужные для коллективного Запада политические заявления"."Не только власти Швеции, но и деятели культуры, для которых талант и творчество должны всегда оставаться приоритетом, как и свобода слова, стали на путь политизации сферы искусства. Я уже молчу про то, что политический режим этого государства поддерживает неонацизм на европейском континенте", - добавила Захарова.Она отметила, что именно Гергиев был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, прославившего Швецию, в котором он участвовал на протяжении 17 лет в качестве дирижера с оркестром и солистами Мариинского театра."Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html
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новости культуры, валерий гергиев, россия, швеция, шведская академия, мариинский театр, мария захарова, музыка
Культура, Новости культуры, Валерий Гергиев, Россия, Швеция, Шведская академия, Мариинский театр, Мария Захарова, Музыка
13:55 20.10.2022
 
Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии

Захарова назвала лишение Гергиева звания члена Шведской музыкальной академии позорным

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРоссийский дирижер Валерий Гергиев
Российский дирижер Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российский дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности шаг", который останется "позорным пятном" на репутации академии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении нашей страны, все это сделано в фарватере западной русофобской политики, речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Решение, напомнила Захарова, было принято 10 октября, формальным обоснованием стало "нежелание" Гергиева "сделать нужные для коллективного Запада политические заявления".
"Не только власти Швеции, но и деятели культуры, для которых талант и творчество должны всегда оставаться приоритетом, как и свобода слова, стали на путь политизации сферы искусства. Я уже молчу про то, что политический режим этого государства поддерживает неонацизм на европейском континенте", - добавила Захарова.
Она отметила, что именно Гергиев был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, прославившего Швецию, в котором он участвовал на протяжении 17 лет в качестве дирижера с оркестром и солистами Мариинского театра.
"Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации", - заключила Захарова.
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КультураНовости культурыВалерий ГергиевРоссияШвецияШведская академияМариинский театрМария ЗахароваМузыка
 
 
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