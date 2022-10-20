Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии
Захарова назвала лишение Гергиева звания члена Шведской музыкальной академии позорным
Российский дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности шаг", который останется "позорным пятном" на репутации академии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении нашей страны, все это сделано в фарватере западной русофобской политики, речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Решение, напомнила Захарова, было принято 10 октября, формальным обоснованием стало "нежелание" Гергиева "сделать нужные для коллективного Запада политические заявления".
"Не только власти Швеции, но и деятели культуры, для которых талант и творчество должны всегда оставаться приоритетом, как и свобода слова, стали на путь политизации сферы искусства. Я уже молчу про то, что политический режим этого государства поддерживает неонацизм на европейском континенте", - добавила Захарова.
Она отметила, что именно Гергиев был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, прославившего Швецию, в котором он участвовал на протяжении 17 лет в качестве дирижера с оркестром и солистами Мариинского театра.
"Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации", - заключила Захарова.
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