https://ria.ru/20221020/gergiev-1825364437.html

Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии

Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии - РИА Новости, 20.10.2022

Захарова прокомментировала лишение Гергиева звания члена Шведской академии

Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T13:55

2022-10-20T13:55

2022-10-20T13:55

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шведская академия

мариинский театр

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Лишение российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии - это "фантастический по своей одиозности шаг", который останется "позорным пятном" на репутации академии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Фантастический по своей одиозности шаг был предпринят в отношении нашей страны, все это сделано в фарватере западной русофобской политики, речь идет о лишении всемирно известного российского дирижера Валерия Гергиева звания иностранного члена Шведской королевской музыкальной академии", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Решение, напомнила Захарова, было принято 10 октября, формальным обоснованием стало "нежелание" Гергиева "сделать нужные для коллективного Запада политические заявления"."Не только власти Швеции, но и деятели культуры, для которых талант и творчество должны всегда оставаться приоритетом, как и свобода слова, стали на путь политизации сферы искусства. Я уже молчу про то, что политический режим этого государства поддерживает неонацизм на европейском континенте", - добавила Захарова.Она отметила, что именно Гергиев был инициатором ежегодного Балтийского музыкального фестиваля, прославившего Швецию, в котором он участвовал на протяжении 17 лет в качестве дирижера с оркестром и солистами Мариинского театра."Решение Шведской академии отмежеваться от великого дирижера навсегда останется позорным пятном на ее репутации", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, валерий гергиев, россия, швеция, шведская академия, мариинский театр, мария захарова, музыка