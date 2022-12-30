https://ria.ru/20221230/gergiev-1842499255.html
Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре
Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре - РИА Новости, 30.12.2022
Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре
Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев откроет 5 января Год Рахманинова в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:04
2022-12-30T16:04
2022-12-30T16:04
культура
новости культуры
сергей рахманинов
валерий гергиев
россия
санкт-петербург
великий новгород
мариинский театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152856/46/1528564612_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_e18f30fefd7f519068c87176a5cea540.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев откроет 5 января Год Рахманинова в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. В программе – первая опера композитора "Алеко" (в концертном исполнении), принесшая Рахманинову золотую медаль на выпускных экзаменах в консерватории, знаменитые "Симфонические танцы" – последнее крупное произведение, созданное композитором в эмиграции, и Рапсодия на тему Паганини. "Мы вступаем в Год Рахманинова в России, и наше общее желание – отметить музыкой этот большой праздник. В Мариинском за этот год прозвучат почти все произведения Сергея Васильевича. Его музыка будет звучать не только в Петербурге, но и в Великом Новгороде – на родине композитора. Она будет звучать на Тамбовщине в Ивановке – имении Рахманинова. Мы также думаем о Воткинске – родине Чайковского, о Клине. Мы сделаем свою часть работы, пройдем свою часть пути и отметим Год нашего великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова на очень высоком уровне", — сказал Гергиев.Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора. Он появился на свет 1 апреля 1873 года. Рахманинова не стало 28 марта 1943 года.
https://ria.ru/20221214/schedrin-1838672906.html
россия
санкт-петербург
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152856/46/1528564612_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_5fb58742c37cac9482917706e1e71667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей рахманинов, валерий гергиев, россия, санкт-петербург, великий новгород, мариинский театр, театр, музыка
Культура, Новости культуры, Сергей Рахманинов, Валерий Гергиев, Россия, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Мариинский театр, Театр, Музыка
Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре
Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре 5 января
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев откроет 5 января Год Рахманинова в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
В программе – первая опера композитора "Алеко" (в концертном исполнении), принесшая Рахманинову золотую медаль на выпускных экзаменах в консерватории, знаменитые "Симфонические танцы" – последнее крупное произведение, созданное композитором в эмиграции, и Рапсодия на тему Паганини.
"Мы вступаем в Год Рахманинова в России, и наше общее желание – отметить музыкой этот большой праздник. В Мариинском за этот год прозвучат почти все произведения Сергея Васильевича. Его музыка будет звучать не только в Петербурге, но и в Великом Новгороде – на родине композитора. Она будет звучать на Тамбовщине в Ивановке – имении Рахманинова. Мы также думаем о Воткинске – родине Чайковского, о Клине. Мы сделаем свою часть работы, пройдем свою часть пути и отметим Год нашего великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова на очень высоком уровне", — сказал Гергиев.
Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора. Он появился на свет 1 апреля 1873 года. Рахманинова не стало 28 марта 1943 года.