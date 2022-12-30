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Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре

Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре - РИА Новости, 30.12.2022

Гергиев откроет Год Рахманинова в Мариинском театре

Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев откроет 5 января Год Рахманинова в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:04

2022-12-30T16:04

2022-12-30T16:04

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев откроет 5 января Год Рахманинова в театре, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. В программе – первая опера композитора "Алеко" (в концертном исполнении), принесшая Рахманинову золотую медаль на выпускных экзаменах в консерватории, знаменитые "Симфонические танцы" – последнее крупное произведение, созданное композитором в эмиграции, и Рапсодия на тему Паганини. "Мы вступаем в Год Рахманинова в России, и наше общее желание – отметить музыкой этот большой праздник. В Мариинском за этот год прозвучат почти все произведения Сергея Васильевича. Его музыка будет звучать не только в Петербурге, но и в Великом Новгороде – на родине композитора. Она будет звучать на Тамбовщине в Ивановке – имении Рахманинова. Мы также думаем о Воткинске – родине Чайковского, о Клине. Мы сделаем свою часть работы, пройдем свою часть пути и отметим Год нашего великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова на очень высоком уровне", — сказал Гергиев.Мероприятие приурочено к 150-летию со дня рождения композитора. Он появился на свет 1 апреля 1873 года. Рахманинова не стало 28 марта 1943 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей рахманинов, валерий гергиев, россия, санкт-петербург, великий новгород, мариинский театр, театр, музыка