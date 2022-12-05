https://ria.ru/20221205/gergiev-1836344136.html

Гергиев представит в Мариинке редко исполняемую оперу "Гугеноты"

Гергиев представит в Мариинке редко исполняемую оперу "Гугеноты" - РИА Новости, 05.12.2022

Гергиев представит в Мариинке редко исполняемую оперу "Гугеноты"

Валерий Гергиев впервые представит на сцене Мариинский-2 первый и второй акты оперы Джакомо Мейербера "Гугеноты", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:27

2022-12-05T12:27

2022-12-05T12:27

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Валерий Гергиев впервые представит на сцене Мариинский-2 первый и второй акты оперы Джакомо Мейербера "Гугеноты", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Артисты знакомили современных зрителей с этим малоизвестным сочинением постепенно – сначала в камерной версии под фортепиано. Теперь ее исполнит Симфонический оркестр под управлением маэстро.Премьера "Гугенотов" состоялась в 1836 году. Произведение принесло популярность авторам — композитору Джакомо Мейерберу и либреттисту Эжену Скрибу. Одни критики превозносили спектакль, другие ругали. Но публике сочинение понравилось. До начала ХХ века оно не сходило с афиш по всему миру, выдержав только в Гранд-опера свыше тысячи представлений.В произведении много резких контрастов: на сцене и в музыке – то танцы, то баталии, то дворец, то кладбище, то свадьба… Хоры Мейербера легко ложатся на слух, мелодичны — зрителям хочется подпевать. Именно в эффекте участия и в разнообразии событий и заключен один из секретов "Гугенотов".В России проект долго не мог попасть на сцену. Сначала он был исполнен немецкой труппой в 1843 году. В 1850-м опера добралась до императорской сцены и прозвучала в Большом театре Петербурга, но постановка была представлена итальянскими артистами. Впервые в исполнении русской труппы "Гугеноты" были поставлены в Петербурге в 1862 году.Поклонником произведения был Петр Ильич Чайковский, который посещал спектакли в Париже. Он писал: "Гугеноты" — одна из прекраснейших опер во всем лирическом репертуаре, и не только музыканту по профессии, но и всякому сколько-нибудь образованному дилетанту дорога эта превосходная музыка…".Премьера состоится 5 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, опера, валерий гергиев, санкт-петербург, гранд-опера, большой театр, мариинский театр, париж, россия