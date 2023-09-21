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Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2 - РИА Новости, 21.09.2023
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12:00 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/sferadaysona-1897723559.html
Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2
Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2 - РИА Новости, 21.09.2023
Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2
Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых.
2023-09-21T12:00
2023-09-21T12:00
мы все умрём. но это не точно
космос - риа наука
физический институт ран
наука
мгу имени м. в. ломоносова
российская академия наук
астрокосмический центр фиан
космос
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Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2
Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых.
audio/mpeg
Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2
Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых.
audio/mpeg
Что такое сферы Дайсона, и почему кремниевая жизнь, скорее всего, возможна только в фантастических романах? На вопросы ответили астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев, и старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин.Что такое биосигнатуры и зона обитаемости. Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? О том, почему люди все еще не нашли инопланетян мы рассказывали в эпизоде "Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1".Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1".А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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космос - риа наука, физический институт ран, наука, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, астрокосмический центр фиан, космос, сатурн, юпитер, солнце, инопланетяне, биохимия, метеориты, кометы, вирусы, технологии, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Космос - РИА Наука, Физический институт РАН, Наука, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Астрокосмический центр ФИАН, Космос, Сатурн, Юпитер, Солнце, инопланетяне, биохимия, метеориты, кометы, Вирусы, Технологии
Мы все умрём. Но это не точно

Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2

Мы все умрём. Но это не точно
Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2
Вчера, 12:00
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Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых.
Что такое сферы Дайсона, и почему кремниевая жизнь, скорее всего, возможна только в фантастических романах? На вопросы ответили астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев, и старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин.
Что такое биосигнатуры и зона обитаемости. Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? О том, почему люди все еще не нашли инопланетян мы рассказывали в эпизоде "Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1".
Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1".
А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".
Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноКосмос - РИА НаукаФизический институт РАННаукаМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийская академия наукАстрокосмический центр ФИАНКосмосСатурнЮпитерСолнцеинопланетянебиохимияметеоритыкометыВирусыТехнологии
 
 
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