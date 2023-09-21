https://ria.ru/20230921/sferadaysona-1897723559.html

Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2

Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2 - РИА Новости, 21.09.2023

Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2

Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых.

2023-09-21T12:00

2023-09-21T12:00

2023-09-21T12:00

мы все умрём. но это не точно

космос - риа наука

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мгу имени м. в. ломоносова

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астрокосмический центр фиан

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Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2 Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых. audio/mpeg

Внеземная жизнь: альтернативная биохимия и галактический интернет. Часть 2 Могла ли жизнь успеть зародиться на метеоритах, и откуда у этих космических "курьеров" берётся запах кислой капусты или спирта. Почему найти свалку высокоразвитой цивилизации будет отличной находкой, а организм с СО2 (углекислотой) вместо воды имеет право на существование. Что такое хиральность, и почему факт ее наличия напрягает многих ученых. audio/mpeg

Что такое сферы Дайсона, и почему кремниевая жизнь, скорее всего, возможна только в фантастических романах? На вопросы ответили астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев, и старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин.Что такое биосигнатуры и зона обитаемости. Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? О том, почему люди все еще не нашли инопланетян мы рассказывали в эпизоде "Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1".Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1".А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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