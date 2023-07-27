Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.
Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? Как и зачем ученые изучают атмосферы далеких планет, на что влияет "смещение выборки", и что такое "зона обитаемости".
На вопросы ответили старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин и астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.
На вопросы ответили старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин и астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.
Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1".
А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".
А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".
Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
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