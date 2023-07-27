https://ria.ru/20230727/poisk-1886541475.html

Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1

Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1 - РИА Новости, 27.07.2023

Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1

О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.

2023-07-27T12:13

2023-07-27T12:13

2023-07-27T12:21

мы все умрём. но это не точно

подкаст

наука

космос

космос - риа наука

физический институт ран

мгу имени м. в. ломоносова

российская академия наук

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Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1 О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли. audio/mpeg

Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1 О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли. audio/mpeg

Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? Как и зачем ученые изучают атмосферы далеких планет, на что влияет "смещение выборки", и что такое "зона обитаемости". На вопросы ответили старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин и астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1". А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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