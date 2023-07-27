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Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1 - РИА Новости, 27.07.2023
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12:13 27.07.2023 (обновлено: 12:21 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/poisk-1886541475.html
Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1 - РИА Новости, 27.07.2023
Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.
2023-07-27T12:13
2023-07-27T12:21
мы все умрём. но это не точно
подкаст
наука
космос
космос - риа наука
физический институт ран
мгу имени м. в. ломоносова
российская академия наук
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Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.
audio/mpeg
Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.
audio/mpeg
Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? Как и зачем ученые изучают атмосферы далеких планет, на что влияет "смещение выборки", и что такое "зона обитаемости". На вопросы ответили старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин и астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1". А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, наука, космос, космос - риа наука, физический институт ран, мгу имени м. в. ломоносова, российская академия наук, вселенная, планеты, астрономия, астрофизика, инопланетяне, марс, галактики, солнце, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Наука, Космос, Космос - РИА Наука, Физический институт РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия наук, Вселенная, планеты, Астрономия, астрофизика, инопланетяне, Марс, галактики, Солнце
Мы все умрём. Но это не точно

Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1

Мы все умрём. Но это не точно
Внеземная жизнь: как и кого мы ищем в космосе? Часть 1
12:13
Читать ria.ru в
О существовании внеземной жизни люди задумывалось задолго до первых полетов в космос. Ученые ведут поиски инопланетян уже не первое десятилетие, но что именно и как они ищут? Сколько времени может понадобится для зарождения жизни, как работает транзитный метод, что такое биосигнатуры, и почему мы еще никого не нашли.
Возможна ли жизнь, например, на Титане (спутнике Сатурна) с его дюнами из ледяного песка и метановыми дождями? Как и зачем ученые изучают атмосферы далеких планет, на что влияет "смещение выборки", и что такое "зона обитаемости".
На вопросы ответили старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин и астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.
Оба гостя уже появлялись в нашем подкасте. Михаила вы можете услышать в эпизодах "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма" и "Неочевидные сценарии конца света. Часть 1".
А с Вячеславом у нас выходили выпуски подкаста под названиями "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" и "Для чего нужен российский радиотелескоп?".
Ну а если вам интересно, как и почему вообще возникла Вселенная, советуем послушать эпизод "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастНаукаКосмосКосмос - РИА НаукаФизический институт РАНМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийская академия наукВселеннаяпланетыАстрономияастрофизикаинопланетянеМарсгалактикиСолнце
 
 
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