https://ria.ru/20230518/radioteleskop-1872549223.html
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы - РИА Новости, 18.05.2023
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли?
2023-05-18T12:00
2023-05-18T12:00
2023-05-18T12:05
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Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли?
audio/mpeg
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли?
audio/mpeg
Как, используя радиоволны, учёные изучают тайны Вселенной и что самое главное в радиотелескопе рассказал астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Вячеслав АвдеевЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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земля, подкаст, наука, космос, радиотелескопы, аудио, технологии, вселенная
Мы все умрём. Но это не точно, Земля, Подкаст, Наука, Космос, радиотелескопы, Технологии, Вселенная
Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы
Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли?