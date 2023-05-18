https://ria.ru/20230518/radioteleskop-1872549223.html

Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы

Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы - РИА Новости, 18.05.2023

Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы

Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли?

2023-05-18T12:00

2023-05-18T12:00

2023-05-18T12:05

мы все умрём. но это не точно

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Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли? audio/mpeg

Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы Первые радиотелескопы появились почти 100 лет назад. Сегодня с их помощью учёные изучают черные дыры, квазары и самые отдаленные уголки Вселенной. Кто впервые придумал использовать радиоволны для изучения космоса? Почему размер радиотелескопа имеет большое значение, и как удалось увеличить антенну до размеров Земли? audio/mpeg

Как, используя радиоволны, учёные изучают тайны Вселенной и что самое главное в радиотелескопе рассказал астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев. Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эксперт эпизода: Вячеслав АвдеевЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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земля, подкаст, наука, космос, радиотелескопы, аудио, технологии, вселенная