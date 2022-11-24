https://ria.ru/20221124/atavizm-1833353841.html
Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма - РИА Новости, 24.11.2022
Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
Усы, лапы и хвост — вот мои рудименты! Или это атавизм? Как работают эволюционные механизмы, и из-за чего просыпаются "спящие" гены, наделяющие человека избыточной волосатостью или хвостом. Зачем нам аппендикс и копчик, какие рудименты бывают у животных и как людям с частичной слепотой добавляют недостающие гены с помощью вирусоподобных частиц.
2022-11-24T12:00
2022-11-24T12:00
2022-11-24T12:27
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Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
Усы, лапы и хвост — вот мои рудименты! Или это атавизм? Как работают эволюционные механизмы, и из-за чего просыпаются "спящие" гены, наделяющие человека избыточной волосатостью или хвостом. Зачем нам аппендикс и копчик, какие рудименты бывают у животных и как людям с частичной слепотой добавляют недостающие гены с помощью вирусоподобных частиц.
audio/mpeg
Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
Усы, лапы и хвост — вот мои рудименты! Или это атавизм? Как работают эволюционные механизмы, и из-за чего просыпаются "спящие" гены, наделяющие человека избыточной волосатостью или хвостом. Зачем нам аппендикс и копчик, какие рудименты бывают у животных и как людям с частичной слепотой добавляют недостающие гены с помощью вирусоподобных частиц.
audio/mpeg
О том, как работает эволюция, и насколько перспективно редактирование генома в медицинских целях, рассказал старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ, автора книги "Происхождение жизни. От туманности до клетки" Михаил Никитин.Партнер эпизода – СПАО "Ингосстрах". Мы завершаем совместную с Ингосстрахом рубрику о когнитивных искажениях. В финальном эпизоде вместе с психологом сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Ириной Пермяковой обсудили, что такое ошибка планирования, почему люди склонны переоценивать собственные возможности и связано ли это с самооценкой. А также рассказали о том, как с помощью продуктов Ингосстраха просто быть уверенным в любой ситуации.Узнать, зачем добавлять человеческие гены мышам, что такое "темный" геном, и как вирусы могли повлиять на эволюцию, вы можете в эпизоде "Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные и химеры".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эксперт эпизода Михаил НикитинЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruРеклама.СПАО "Ингосстрах", ОГРН 1027739362474; ИНН 7705042179ID 4CQwVszH9pQNrzdxC2z
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Мы все умрём. Но это не точно, Наука, Общество, Технологии, Университетская наука, Наука в университете, МГУ имени М. В. Ломоносова, биология, гены, Химия, биохимия, Медицина, эволюция
12:00 24.11.2022 (обновлено: 12:27 24.11.2022)
Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма
Усы, лапы и хвост — вот мои рудименты! Или это атавизм? Как работают эволюционные механизмы, и из-за чего просыпаются "спящие" гены, наделяющие человека избыточной волосатостью или хвостом. Зачем нам аппендикс и копчик, какие рудименты бывают у животных и как людям с частичной слепотой добавляют недостающие гены с помощью вирусоподобных частиц.