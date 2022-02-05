https://ria.ru/20220205/khimera-1771087846.html

Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные, химеры и генная инженерия

Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные, химеры и генная инженерия - РИА Новости, 05.02.2022

Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные, химеры и генная инженерия

Раньше химеры существовали только в легендах, сегодня ученые создают их в лабораториях. Зачем добавлять человеческие гены мышам, и когда появится химера обезьяны и человека. Как вирусы могли повлиять на эволюцию, и почему мы — люди, продукт естественной генной инженерии? Что такое "темный" геном и как трансгенные животные помогут в его изучении?

2022-02-05T12:00

2022-02-05T12:00

2022-02-05T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные, химеры и генная инженерия Раньше химеры существовали только в легендах, сегодня ученые создают их в лабораториях. Зачем добавлять человеческие гены мышам, и когда появится химера обезьяны и человека. Как вирусы могли повлиять на эволюцию, и почему мы — люди, продукт естественной генной инженерии? Что такое "темный" геном и как трансгенные животные помогут в его изучении? audio/mpeg

Обезьяна с генами человека? Трансгенные животные, химеры и генная инженерия Раньше химеры существовали только в легендах, сегодня ученые создают их в лабораториях. Зачем добавлять человеческие гены мышам, и когда появится химера обезьяны и человека. Как вирусы могли повлиять на эволюцию, и почему мы — люди, продукт естественной генной инженерии? Что такое "темный" геном и как трансгенные животные помогут в его изучении? audio/mpeg

От сельского хозяйства до трансплантации органов и борьбы с раком и атеросклерозом: где используются трансгенные животные? Об этом рассказал сотрудник центра нейробиологии и нейрореабилитации, профессор Сколковского института науки и технологий Котелевцев Юрий Васильевич.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, MEGOGO, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем Буфтяк и Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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