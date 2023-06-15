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"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп? - РИА Новости, 15.06.2023
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12:00 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/millimetron-1878254515.html
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп? - РИА Новости, 15.06.2023
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? И какую роль российские проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" играют в изучении тайн Вселенной?
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
земля
космос
наука
технологии
вселенная
радиоастрон
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"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? Каковы их преимущества перед обычными телескопами? И какую роль российские проекты “Радиоастрон” и “Миллиметрон” играют в изучении тайн Вселенной?
audio/mpeg
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? Каковы их преимущества перед обычными телескопами? И какую роль российские проекты “Радиоастрон” и “Миллиметрон” играют в изучении тайн Вселенной?
audio/mpeg
Как российские космические обсерватории помогают познать тайны Вселенной и что из себя представляют проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" рассказал астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.Вячеслав уже участвовал в нашем подкасте и в эпизоде "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" рассказал, как с помощью радиоволн учёные изучают тайны Вселенной и что самое главное в радиотелескопе.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Вячеслав АвдеевЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, земля, космос, наука, технологии, вселенная, радиоастрон, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Земля, Космос, Наука, Технологии, Вселенная, Радиоастрон
Мы все умрём. Но это не точно

"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?

Мы все умрём. Но это не точно
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? И какую роль российские проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" играют в изучении тайн Вселенной?
Как российские космические обсерватории помогают познать тайны Вселенной и что из себя представляют проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" рассказал астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.

Вячеслав уже участвовал в нашем подкасте и в эпизоде "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" рассказал, как с помощью радиоволн учёные изучают тайны Вселенной и что самое главное в радиотелескопе.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эксперт эпизода: Вячеслав Авдеев

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастЗемляКосмосНаукаТехнологииВселеннаяРадиоастрон
 
 
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