https://ria.ru/20230615/millimetron-1878254515.html
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп? - РИА Новости, 15.06.2023
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? И какую роль российские проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" играют в изучении тайн Вселенной?
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
2023-06-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
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"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? Каковы их преимущества перед обычными телескопами? И какую роль российские проекты “Радиоастрон” и “Миллиметрон” играют в изучении тайн Вселенной?
audio/mpeg
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? Каковы их преимущества перед обычными телескопами? И какую роль российские проекты “Радиоастрон” и “Миллиметрон” играют в изучении тайн Вселенной?
audio/mpeg
Как российские космические обсерватории помогают познать тайны Вселенной и что из себя представляют проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" рассказал астрофизик, сотрудник Астрокосмического центра ФИАН и автор проекта "Улица Шкловского" Вячеслав Авдеев.Вячеслав уже участвовал в нашем подкасте и в эпизоде "Сигналы из космоса. Для каких целей используют радиотелескопы" рассказал, как с помощью радиоволн учёные изучают тайны Вселенной и что самое главное в радиотелескопе.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаiTunesCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эксперт эпизода: Вячеслав АвдеевЭпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, земля, космос, наука, технологии, вселенная, радиоастрон, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Земля, Космос, Наука, Технологии, Вселенная, Радиоастрон
"Детское фото Вселенной". Почему для него нужен российский телескоп?
Первый радиотелескоп отправился в космос почти 50 лет назад. С тех пор технологии сильно изменились и теперь вокруг Земли летают уже несколько космических обсерваторий. Какие основные задачи выполняют радиотелескопы за пределами Земли? И какую роль российские проекты "Радиоастрон" и "Миллиметрон" играют в изучении тайн Вселенной?