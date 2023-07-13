https://ria.ru/20230713/multivlesennaya-1883928812.html

Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория

Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория - РИА Новости, 13.07.2023

Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория

Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают.

2023-07-13T12:00

2023-07-13T12:00

2023-07-13T12:04

мы все умрём. но это не точно

подкаст

объединенный институт ядерных исследований

космос - риа наука

наука

космос

вселенная

альберт эйнштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883928632_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_07e826b194a211540552669175259ab0.jpg

Случайности не случайны. Как квантовая теория объясняет появление вселенной Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают. audio/mpeg

Случайности не случайны. Как квантовая теория объясняет появление вселенной Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают. audio/mpeg

Какой может быть Метавселенная (Мультиверс), что такое космологическая инфляция, и могло ли "все" родиться из "ничего", рассказал старший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Евгений Давыдов.Евгений уже появлялся в нашем подкаста: в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказывал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснял, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.О том, зачем химикам использовать квантовую механику мы рассказывали в эпизоде "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

космос

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, объединенный институт ядерных исследований, космос - риа наука, наука, космос, вселенная, альберт эйнштейн, физика, астрофизика, теория большого взрыва, галактики, философия, хаббл, технологии, аудио, дубна, гравитация