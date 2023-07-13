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Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория - РИА Новости, 13.07.2023
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12:00 13.07.2023 (обновлено: 12:04 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/multivlesennaya-1883928812.html
Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория
Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория - РИА Новости, 13.07.2023
Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория
Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают.
2023-07-13T12:00
2023-07-13T12:04
мы все умрём. но это не точно
подкаст
объединенный институт ядерных исследований
космос - риа наука
наука
космос
вселенная
альберт эйнштейн
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Случайности не случайны. Как квантовая теория объясняет появление вселенной
Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают.
audio/mpeg
Случайности не случайны. Как квантовая теория объясняет появление вселенной
Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают.
audio/mpeg
Какой может быть Метавселенная (Мультиверс), что такое космологическая инфляция, и могло ли "все" родиться из "ничего", рассказал старший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Евгений Давыдов.Евгений уже появлялся в нашем подкаста: в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказывал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснял, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.О том, зачем химикам использовать квантовую механику мы рассказывали в эпизоде "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, объединенный институт ядерных исследований, космос - риа наука, наука, космос, вселенная, альберт эйнштейн, физика, астрофизика, теория большого взрыва, галактики, философия, хаббл, технологии, аудио, дубна, гравитация
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Объединенный институт ядерных исследований, Космос - РИА Наука, Наука, Космос, Вселенная, Альберт Эйнштейн, Физика, астрофизика, Теория большого взрыва, галактики, философия, Хаббл, Технологии, Дубна, гравитация
Мы все умрём. Но это не точно

Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория

Мы все умрём. Но это не точно
Случайности не случайны. Как квантовая теория объясняет появление вселенной
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Сегодня наука отвечает на вопрос "что происходит?", но не "почему именно так?". Откуда взялась энергия для Большого взрыва, почему он случился и было ли что-то до него? Сначала появилась Вселенная или законы, по которым она существует? Что такое космологическая постоянная, и почему существованию Вселенной мы обязаны физикам, которые ее изучают.
Какой может быть Метавселенная (Мультиверс), что такое космологическая инфляция, и могло ли "все" родиться из "ничего", рассказал старший научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Евгений Давыдов.
Евгений уже появлялся в нашем подкаста:
в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказывал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;
а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснял, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.
О том, зачем химикам использовать квантовую механику мы рассказывали в эпизоде "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Олег Чижов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастОбъединенный институт ядерных исследованийКосмос - РИА НаукаНаукаКосмосВселеннаяАльберт ЭйнштейнФизикаастрофизикаТеория большого взрывагалактикифилософияХабблТехнологииДубнагравитация
 
 
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