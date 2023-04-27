https://ria.ru/20230427/eynshteyn-1868002120.html
Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры
Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры - РИА Новости, 27.04.2023
Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры
Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию.
2023-04-27T12:00
2023-04-27T12:00
2023-04-27T15:10
мы все умрём. но это не точно
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физика
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Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры
Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию.
audio/mpeg
Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры
Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию.
audio/mpeg
Почему теория относительности выдерживает критику уже более 100 лет, и когда в физике появляются "духи", рассказали сотрудники Лаборатории теоретической физики ОИЯИ: доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Антон Баушев и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Евгений Давыдов.О том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную мы рассказывали в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны?".О волнах электромагнитных мы рассказывали в эпизоде "Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Антон Баушев и Евгений ДавыдовЭпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, дубна, объединенный институт ядерных исследований, аудио, физика, наука, космос, теория большого взрыва, гравитация, альберт эйнштейн
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Физика, Наука, Космос, Теория большого взрыва, гравитация, Альберт Эйнштейн
Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры
Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию.