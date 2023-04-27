https://ria.ru/20230427/eynshteyn-1868002120.html

Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры

Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры - РИА Новости, 27.04.2023

Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры

Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию.

2023-04-27T12:00

2023-04-27T12:00

2023-04-27T15:10

мы все умрём. но это не точно

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объединенный институт ядерных исследований

физика

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Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию. audio/mpeg

Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры Почему нет ни одного эксперимента, опровергающего теорию Эйнштейна, и за что его считают счастливейшим из людей. Когда появляются "частицы-призраки", что такое энтропия, и почему в черной дыре исчезает информация. В чем слабость теории струн, был ли Эйнштейн плохим математиком, и почему даже перемещение объекта во времени не разрушит его теорию. audio/mpeg

Почему теория относительности выдерживает критику уже более 100 лет, и когда в физике появляются "духи", рассказали сотрудники Лаборатории теоретической физики ОИЯИ: доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Антон Баушев и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Евгений Давыдов.О том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную мы рассказывали в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны?".О волнах электромагнитных мы рассказывали в эпизоде "Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Антон Баушев и Евгений ДавыдовЭпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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