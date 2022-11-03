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Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы? - РИА Новости, 03.11.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221103/kremniy-1828954632.html
Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?
Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы? - РИА Новости, 03.11.2022
Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?
Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны.
2022-11-03T12:00
2022-11-03T13:38
мы все умрём. но это не точно
подкаст
томский университет систем управления и радиоэлектроники
технологии
электроника
физика
наука
университетская наука
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Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?
Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны.
audio/mpeg
Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?
Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны.
audio/mpeg
Как создать на кристалле кремния размером 20 мм полноценный компьютер, и есть ли предел миниатюризации электроники, рассказал доктор технических наук, директор института микроэлектронных систем ТУСУР Леонид Иванович Бабак.В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники работа по проекту "Микроэлектроника и системы связи" ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно-космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимость в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.О том, чем космическая среда опасна для электроники, и зачем нужны имитаторы нагрузок, мы рассказывали в эпизоде "В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эксперт эпизода Леонид Иванович БабакЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, томский университет систем управления и радиоэлектроники, технологии, электроника, физика, наука, университетская наука, наука в университете, наука и инновации, процессоры, it-компании, образование, образование - общество, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Технологии, электроника, Физика, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Наука и инновации, процессоры, IT-компании, Образование, Образование - Общество
12:00 03.11.2022 (обновлено: 13:38 03.11.2022)
 

Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?

Мы все умрём. Но это не точно
Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?
Вчера, 12:00
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Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны.
Как создать на кристалле кремния размером 20 мм полноценный компьютер, и есть ли предел миниатюризации электроники, рассказал доктор технических наук, директор института микроэлектронных систем ТУСУР Леонид Иванович Бабак.
В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники работа по проекту "Микроэлектроника и системы связи" ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно-космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимость в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.
О том, чем космическая среда опасна для электроники, и зачем нужны имитаторы нагрузок, мы рассказывали в эпизоде "В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эксперт эпизода Леонид Иванович Бабак
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Анастасии Паниоти
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастТомский университет систем управления и радиоэлектроникиТехнологииэлектроникаФизикаНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеНаука и инновациипроцессорыIT-компанииОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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