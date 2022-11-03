https://ria.ru/20221103/kremniy-1828954632.html

Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?

Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы? - РИА Новости, 03.11.2022

Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?

Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны.

2022-11-03T12:00

2022-11-03T12:00

2022-11-03T13:38

мы все умрём. но это не точно

подкаст

томский университет систем управления и радиоэлектроники

технологии

электроника

физика

наука

университетская наука

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Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы? Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны. audio/mpeg

Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы? Часы, холодильник, телефон, автомобиль — микроэлектроника используется повсеместно и ее применение будет только расти. Как работают микросхемы и из чего они состоят. Зачем ученому, занимающемуся микроэлектроникой, знания в области генетики. Как преодолеть ограничения, с которыми столкнулась эта технология, и причем тут СВЧ-излучение и фотоны. audio/mpeg

Как создать на кристалле кремния размером 20 мм полноценный компьютер, и есть ли предел миниатюризации электроники, рассказал доктор технических наук, директор института микроэлектронных систем ТУСУР Леонид Иванович Бабак.В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники работа по проекту "Микроэлектроника и системы связи" ведется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Стратегической целью ТУСУРа является формирование лидирующего в стране центра превосходства для электронной и ракетно-космической отрасли, IT и информационной безопасности за счет получения и внедрения новых знаний, базирующихся на проведении научных исследований мирового уровня для обеспечения технологического суверенитета РФ, безопасности ее критической инфраструктуры и импортонезависимость в приоритетных для социально-экономического развития страны областях.О том, чем космическая среда опасна для электроники, и зачем нужны имитаторы нагрузок, мы рассказывали в эпизоде "В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эксперт эпизода Леонид Иванович БабакЭпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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