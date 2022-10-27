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В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи - РИА Новости, 27.10.2022
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221027/batareya-1827164013.html
В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи
В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи - РИА Новости, 27.10.2022
В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи
Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей.
2022-10-27T13:00
2022-10-27T13:09
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос - риа наука
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В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечную батарею
Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей.
audio/mpeg
В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечную батарею
Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей.
audio/mpeg
О том, чем космическая среда опасна для электроники, зачем нужны имитаторы нагрузок, и как работают модули контроля и управления аккумуляторных батарей, рассказал директор научно-исследовательского института автоматики и электромеханики ТУСУР Юдинцев Антон Геннадьевич.Эпизод подготовлен совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, наука, университетская наука, наука в университете, физика, техника, аудио, томский университет систем управления и радиоэлектроники, навигатор абитуриента
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Космос - РИА Наука, Международная космическая станция (МКС), Земля, Наука, Университетская наука, Наука в университете, Физика, Техника, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Навигатор абитуриента
13:00 27.10.2022 (обновлено: 13:09 27.10.2022)
 

В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи

Мы все умрём. Но это не точно
В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечную батарею
13:00
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Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей.
О том, чем космическая среда опасна для электроники, зачем нужны имитаторы нагрузок, и как работают модули контроля и управления аккумуляторных батарей, рассказал директор научно-исследовательского института автоматики и электромеханики ТУСУР Юдинцев Антон Геннадьевич.
Эпизод подготовлен совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляНаукаУниверситетская наукаНаука в университетеФизикаТехникаТомский университет систем управления и радиоэлектроникиНавигатор абитуриента
 
 
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