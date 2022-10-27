https://ria.ru/20221027/batareya-1827164013.html

В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи

В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи - РИА Новости, 27.10.2022

В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечные батареи

Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей.

2022-10-27T13:00

2022-10-27T13:00

2022-10-27T13:09

мы все умрём. но это не точно

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В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечную батарею Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей. audio/mpeg

В космосе ремонтная бригада не приедет: зачем имитировать солнечную батарею Если спутник сломался, отправить космонавтов его ремонтировать проблематично: от МКС (высота около 400 км) до геостационарной орбиты, где летают спутники (около 36 000 км), далеко. Чтобы предвидеть и максимально исключить аварийные ситуации, космические аппараты тестируют на Земле, например, используют имитаторы аккумуляторных и солнечных батарей. audio/mpeg

О том, чем космическая среда опасна для электроники, зачем нужны имитаторы нагрузок, и как работают модули контроля и управления аккумуляторных батарей, рассказал директор научно-исследовательского института автоматики и электромеханики ТУСУР Юдинцев Антон Геннадьевич.Эпизод подготовлен совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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