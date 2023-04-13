https://ria.ru/20230413/gravitatsiya-1865003048.html

Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны

Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны - РИА Новости, 13.04.2023

Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны

Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн больше века назад, почему впервые зафиксировать это явление удалось лишь почти сто лет спустя. Как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, и каким образом они искажают пространство и (или) время. Что не так с количеством черных дыр, и как работает гравитационная память?

2023-04-13T12:00

2023-04-13T12:00

2023-04-13T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн больше века назад, почему впервые зафиксировать это явление удалось лишь почти сто лет спустя. Как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, и каким образом они искажают пространство и (или) время. Что не так с количеством черных дыр, и как работает гравитационная память? audio/mpeg

Взаимодействия, искажающие пространство-время: гравитационные волны Эйнштейн предсказал существование гравитационных волн больше века назад, почему впервые зафиксировать это явление удалось лишь почти сто лет спустя. Как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, и каким образом они искажают пространство и (или) время. Что не так с количеством черных дыр, и как работает гравитационная память? audio/mpeg

Что такое гравитационные волны, и почему Вселенная "прозрачна для них" рассказали сотрудники Лаборатории теоретической физики ОИЯИ: доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Антон Баушев и кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Евгений Давыдов.О волнах электромагнитных мы рассказывали в эпизоде "Электрон, СВЧ и кремний: что такое микроэлектроника, и как работают чипы?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Антон Баушев и Евгений ДавыдовЭпизод подготовили: Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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