https://ria.ru/20230302/molekuly-1855333933.html

Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?

Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы? - РИА Новости, 02.03.2023

Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?

Количество разных вариантов молекул (частиц из 2 и более атомов) стремится к бесконечности. Как в этом множестве найти наиболее удачную для создания нового лекарства или материала? Это одна из задач квантовой химии. Что это за область науки, зачем решать уравнение Шредингера, почему это очень сложная задача и как ее помогает решить ИИ.

2023-03-02T12:00

2023-03-02T12:00

2023-03-02T13:07

мы все умрём. но это не точно

молекулы

наука

химия

нейросети

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Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы? Количество разных вариантов молекул (частиц из 2 и более атомов) стремится к бесконечности. Как в этом множестве найти наиболее удачную для создания нового лекарства или материала? Это одна из задач квантовой химии. Что это за область науки, зачем решать уравнение Шредингера, почему это очень сложная задача и как ее помогает решить ИИ. audio/mpeg

Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы? Количество разных вариантов молекул (частиц из 2 и более атомов) стремится к бесконечности. Как в этом множестве найти наиболее удачную для создания нового лекарства или материала? Это одна из задач квантовой химии. Что это за область науки, зачем решать уравнение Шредингера, почему это очень сложная задача и как ее помогает решить ИИ. audio/mpeg

О том, зачем предсказывать движение электронов и почему квантовый химик — это еще и математик, рассказали старший научный сотрудник Центра технологий материалов Сколтеха Петр Жиляев и руководитель научной группы "Глубокое обучение в науках о жизни" Института AIRI Артур Кадурин.О клеточной машинерии, выключении генов и том, как на них влияет радиация, мы рассказывали в эпизоде “Чем занимаются молекулярные генетики?”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Петр Жиляев, Артур Кадурин Эпизод подготовили: Артем Буфтяк, Артур АрушанянМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молекулы, наука, химия, нейросети , аудио