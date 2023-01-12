https://ria.ru/20230112/genetiki-1844187060.html

Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики

Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики - РИА Новости, 12.01.2023

Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики

Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ.

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:00

2023-01-12T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

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Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение, и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ. audio/mpeg

Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение, и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ. audio/mpeg

О том, смогут ли сделать "прививку" от радиации, и как стресс активизирует генетические механизмы защиты, рассказали сотрудники сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований: биофизик Михаил Зарубин и биоинформатик Кирилл Тарасов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода Михаил Зарубин и Кирилл Тарасов.Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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