https://ria.ru/20230112/genetiki-1844187060.html
Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики - РИА Новости, 12.01.2023
Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ.
2023-01-12T12:00
2023-01-12T12:00
2023-01-12T12:00
мы все умрём. но это не точно
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биология
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Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение, и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ.
audio/mpeg
Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение, и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ.
audio/mpeg
О том, смогут ли сделать "прививку" от радиации, и как стресс активизирует генетические механизмы защиты, рассказали сотрудники сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований: биофизик Михаил Зарубин и биоинформатик Кирилл Тарасов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода Михаил Зарубин и Кирилл Тарасов.Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Технологии, Наука, Наука и инновации, биология, генетика, биохимия, радиация, Физика, Животные, Медицина, ДНК, молекулы
Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики
Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ.