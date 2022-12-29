https://ria.ru/20221229/armageddon-1842150574.html

Не астероидом единым. Неочевидные сценарии конца света. Часть 1

Не астероидом единым. Неочевидные сценарии конца света. Часть 1 - РИА Новости, 29.12.2022

Не астероидом единым. Неочевидные сценарии конца света. Часть 1

Каждый год растет смертность медоносных пчел. Что станет с планетой, если они исчезнут. К чему приведет разрушение озонового слоя или "выветривание" кислорода из атмосферы. Приведет ли смена магнитных полюсов Земли к "откату" цивилизации в каменный век? Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света.

2022-12-29T13:00

2022-12-29T13:00

2022-12-29T16:01

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

земля

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

сколковский институт науки и технологий

мгу имени м. в. ломоносова

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Не астероидом единым. Неочевидные сценарии конца света. Часть 1 Каждый год растет смертность медоносных пчел. Что станет с планетой, если они исчезнут. К чему приведет разрушение озонового слоя или "выветривание" кислорода из атмосферы. Приведет ли смена магнитных полюсов Земли к "откату" цивилизации в каменный век? Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света. audio/mpeg

Не астероидом единым. Неочевидные сценарии конца света. Часть 1 Каждый год растет смертность медоносных пчел. Что станет с планетой, если они исчезнут. К чему приведет разрушение озонового слоя или "выветривание" кислорода из атмосферы. Приведет ли смена магнитных полюсов Земли к "откату" цивилизации в каменный век? Вместе с учеными из разных областей обсудили неочевидные, но пугающие сценарии конца света. audio/mpeg

О космических лучах, химикатах и взрывающихся бутербродах рассказали:— кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НИЯУ МИФИ Егор Задеба;— старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского при МГУ Михаил Никитин;— доктор химических и кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Юрий Костюкевич.Ранее каждый из ученых успел поучаствовать в нашем подкасте:Егор рассказал о детекторах космических частиц сверхвысоких энергий, в частности об уникальной научной установке НЕВОД;Михаил объяснил в чем различия атавизма и рудимента, а также рассказал об эволюционных механизмах, редактировании генома;Юрий раскрыл особенности работы целой комбинации методов, позволяющей обнаружить отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк, Артур Арушанян и Руслан ЖигаловМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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