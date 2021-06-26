Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210626/toksikologiya-1738666951.html
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови - РИА Новости, 26.06.2021
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
2021-06-26T12:00
2021-06-26T12:00
мы все умрём. но это не точно
токсины
россия
подкаст
биохимия
физика
химия
сколковский институт науки и технологий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738666925_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_f6c64725226606add1cb3e1d99d4d073.jpg
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
audio/mpeg
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738666925_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_d05c3a7c394b95abdb9d92ffcd8d716e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, токсины, россия, подкаст, биохимия, физика, химия, сколковский институт науки и технологий, технологии

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

12:00 26.06.2021
 
Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноТоксиныРоссияПодкастбиохимияфизикахимияСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Опрос показал, сколько россияне могут позволить себе на неделю отпуска
08:25ЦБ ужесточает регулирование выдачи потребительских кредитов
08:16В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:01В ДТП в Самарской области погибли три человека
07:43При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:12На базе ВВС Индии прогремели два взрыва
07:00Ученые выяснили роль самцов в популяции
06:47Диетологи назвали семь неожиданных свойств черешни
05:22В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
05:19Мясников назвал "необъяснимый" симптом дефицита витамина D
04:33Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом "Спутник V"
04:21Трамп сравнил выборы-2020 в США с выборами 2004 года на Украине
04:17Климкин предрек проблемы для ЕС из-за предложения Меркель о Путине
04:15Выбросить нельзя оставить. Что делать с просроченным кремом от солнца
04:10Трамп обвинил Байдена в разрешении достройки "Северного потока — 2"
03:48Онколог назвал самые агрессивные виды рака
03:41В "Росатоме" рассказали, как финский магнат хотел купить АЭС при Хрущеве
03:29Россиян предупредили о "крайней" опасности петрушки и сельдерея
03:25Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:18Трамп заявил, что Россия унижает США при Байдене
Лента новостейМолния