https://ria.ru/20210626/toksikologiya-1738666951.html
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови - РИА Новости, 26.06.2021
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
2021-06-26T12:00
2021-06-26T12:00
2021-06-26T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
audio/mpeg
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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аудио, токсины, россия, подкаст, биохимия, физика, химия, сколковский институт науки и технологий, технологии
Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови
С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?