https://ria.ru/20210626/toksikologiya-1738666951.html

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови - РИА Новости, 26.06.2021

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови

С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом?

2021-06-26T12:00

2021-06-26T12:00

2021-06-26T12:00

мы все умрём. но это не точно

токсины

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биохимия

физика

химия

сколковский институт науки и технологий

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Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом? audio/mpeg

Научная жара! Токсикология в России: как выявить яд в еде, воде и крови С помощью комбинации нескольких отечественных ноу-хау можно обнаружить даже отдельные молекулы токсинов среди миллиардов других молекул. Но любой ли яд можно распознать? Где, кроме токсикологии, применяется эта технология? Оправдывает оборудование свою стоимость в миллионы рублей? Где лучше учиться и работать в этой сфере - в России или за рубежом? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечает Юрий Костюкевич - кандидат физико-математических наук, профессор Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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