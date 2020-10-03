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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201003/nevod-1578144794.html
Мы все умрём. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землёй
Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это (и не только) позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий. Первый и самый комплексный из них – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?
2020-10-03T12:00
2020-10-03T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
технологии
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Мы все умрём. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землёй
Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это (и не только) позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий. Первый и самый комплексный из них – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?
Разобраться в вопросе помог популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.<em>Подкаст подготовлен в партнёрстве с</em> <em><a href="https://mephi.ru/" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>.</em>Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про <a href="https://ria.ru/20200620/1573225415.html" target="_blank">космическую погоду</a> и про <a href="https://ria.ru/20190420/1552868819.html" target="_blank">чёрные дыры</a>.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong> <strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк<br>Эксперт подкаста Егор Задеба<br>Монтаж Андрея Темнова<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong><br><strong>Подписывайтесь на наш канал в инстаграме</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">@ria_podcasts</a></strong>
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подкаст, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", технологии, аудио

Мы все умрём. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землёй

12:00 03.10.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Частицы сверхвысоких энергий: в космосе, воде и под землёй
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Предсказать сильнейший солнечный шторм. Выявить секретные комнаты в пирамиде Хеопса. Предупредить ураган или другую погодную аномалию. Это (и не только) позволяют детекторы космических частиц сверхвысоких энергий. Первый и самый комплексный из них – уникальная научная установка НЕВОД – по сути, залитая доверху водой пятиэтажка. Как это работает?
Разобраться в вопросе помог популяризатор науки, сотрудник Уникальной научной установки НЕВОД Егор Задеба.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с НИЯУ МИФИ.
Мы уже говорили на похожие темы в прошлых эпизодах - например, про космическую погоду и про чёрные дыры.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Егор Задеба
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Технологии
 
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