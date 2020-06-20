Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и коронарные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как учёные их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от неё трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?