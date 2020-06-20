Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и коронарные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как учёные их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от неё трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про глобальное отключение связи и про потенциал использования Солнца.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Татьяна Подладчикова
Монтаж Андрея Темнова
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Татьяна Подладчикова
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru