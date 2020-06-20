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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
https://ria.ru/20200620/1573225415.html
Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить
Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения. Потенциально – повсеместно.
2020-06-20T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
космос
солнце
мощные вспышки на солнце
сколковский институт науки и технологий
сколково
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Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить
Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения. Потенциально – повсеместно.
2
космос
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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подкаст, космос, солнце, мощные вспышки на солнце, сколковский институт науки и технологий, сколково, аудио

Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить

12:00 20.06.2020
8970
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Космическая погода: как Земля мешает Солнцу нас уничтожить
Вчера, 12:00
Солнце – одновременно основной источник жизни и наибольшая угроза ей. Благодаря защитным слоям Земли мы не замечаем постоянные потоки рентгена, сильнейшие искажения магнитных полей и огромные облака плазмы. А вот вся наша техника, наоборот, к солнечным аномалиям крайне чувствительна – вплоть до отключения и разрушения. Потенциально – повсеместно.
Что такое солнечные вспышки, магнитные бури, солнечные пятна и коронарные выбросы? Когда и как из-за космической непогоды чуть не началась Третья Мировая война? По какому расписанию Солнце устраивает аномалии, и как учёные их прогнозируют? Как Земля защищается от космической погоды, и почему от неё трудно будет спастись колонизаторам Луны, Марса, Ио? А от какой опасности извне Солнечной системы защищают выбросы нашего светила?
На эти и другие вопросы отвечает Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Сколковского института науки и технологий и Космического центра Сколтеха, исследователь в области солнечно-земной физики, разработчик новых сервисов космической погоды, лауреат международной медали Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Космическим центром Сколтеха.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про глобальное отключение связи и про потенциал использования Солнца.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Татьяна Подладчикова
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастКосмосСолнцеМощные вспышки на СолнцеСколковский институт науки и технологийСколково
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