https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

Новые подробности о смерти туристов в коллекторе: чем опасны экскурсии

Новые подробности о смерти туристов в коллекторе: чем опасны экскурсии - РИА Новости, 01.09.2023

Новые подробности о смерти туристов в коллекторе: чем опасны экскурсии

Недавняя трагедия на экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве может привести к серьезным изменениям в законодательстве. Уже в эту сессию в Госдуме... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T10:28

туризм

туризм

туристы

проблемы - туризм

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосводосток

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

госдума рф

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Недавняя трагедия на экскурсии по коллектору реки Неглинки в Москве может привести к серьезным изменениям в законодательстве. Уже в эту сессию в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах неаттестованных гидов и проводников. Но эксперты считают, что этого недостаточно. Что, по их мнению, нужно сделать — в материале РИА Новости.Следователи проверятВосемь человек погибли — несмотря на ливень, они спустились в подземелья Москвы. Жертвы, по данным СМИ, — Дмитрий Маркушкин, работавший в компании "Ланит" (информационные технологии), его 15-летняя дочь, 17-летний племянник с 15-летней девушкой, руководительница одного из департаментов крупного столичного отеля, семейная пара в возрасте — бухгалтер и работник банка. И проводник Константин Филиппов. Он, как уточняют его коллеги, "даже диггером не был". И это не единственная трагедия. На этой неделе стартовал процесс по делу директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке. В сентябре 2022-го там погибли девять человек. Обвинение — по части 3 ст. 238 УК: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.В конце августа на Эльбрусе погиб проводник совершавшей восхождение группы из 14 туристов. Во время спуска, на высоте 5100 метров, он оступился и провалился в расщелину в леднике.За экскурсию по Неглинке двоих арестовали, один — в розыске.МЧС и чай с плюшкамиВ декабре 2020-го девять человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе дети от девяти до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. К счастью, позднее их нашли живыми и здоровыми.Один из проводников, Сергей Боков, рассказал, что случилось. По его словам, был "хороший маршрут, чай с плюшками", и детям захотелось задержаться. На обратном пути туристы дважды проскочили нужный поворот и решили разделиться. Сергей Боков отправился искать выход, а второй взрослый сопровождающий остался с детьми. Жена Бокова позвонила в МЧС, так как в назначенное время группа на связь не вышла."Мою деятельность проверял Следственный комитет, затем ОВД, в конце концов дело передали в суд. Там не увидели нарушения закона", — сообщал Сергей Боков в марте 2021-го.После этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать входы в пещеры Сьяны и установить видеонаблюдение. Но попасть туда и сейчас можно. В Сети делятся впечатлениями.На крышу легальноПервого июля 2024-го вступит в силу закон об аттестации экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Пока депутаты готовят поправки, речь в том числе идет о штрафах за незаконное оказание услуг. "С развитием самозанятости многие энтузиасты, которые раньше водили друзей по колодцам, крышам, горам и паркам, перевели это на коммерческую основу", — объясняет глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по правовым вопросам, генеральный директор юридического агентства "Персона грата" Георгий Мохов.И это никаких законов не нарушает — если платить налоги.Но есть нюанс. Например, как объясняет юрист Европейской юридической службы Роман Головицкий, любые подземные коммуникации являются техническими зонами города. А проникновение на такие объекты запрещено — за это предусмотрена административная ответственность (по ст. 20.17 КоАП "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта"). Наказание — штраф, обязательные работы, административный арест.В Санкт-Петербурге очень популярны экскурсии по крышам. Такие есть и в Москве, и в других городах. "Если группу сопровождает опытный гид-руфер, наверху имеются ограждения и антискользящие покрытия, это достаточно безопасно", — говорит фотограф Роман Киташов."Некоторые крыши приспособлены для туристов: специальные дорожки, обзорные площадки, ограждение, освещение, проходы. Еще нужен договор с эксплуатирующей организацией, — отмечает Георгий Мохов. — Но в основном такие туры — на цыпочках, через жилой подъезд".Так формируется сфера услуг, формально не запрещенных, но и не одобренных. Организаторы подобных экскурсий могут проникать на закрытые объекты, не соблюдать требования безопасности, уклоняться от налогов.Кто будет оценивать Аттестация сама по себе, как механизм легализации, проблему безопасности не решает. "Получить сертификат несложно, в Москве экзамен вообще удаленный: оставляешь заявку, отвечаешь на тестовые вопросы", — указывает Мохов."Кто-то будет честно сдавать. Кто-то просто купит, — рассуждает эксперт, известный как Товарищ Хэлл, руководитель "Группы свободных сталкеров". — Мы попробуем аттестоваться. Увы, в случае со сталкерством и диггерством это не станет показателем качества".При аттестации инструкторов-проводников учтут виды, категории, сложность туристских маршрутов. Квалификация жизненно важна. Руководитель компании Elbrus Expert Александр Сотников сообщил, что на Эльбрусе гибнет до 20 человек в год: лыжники-фрирайдеры, те, кто пытается подняться самостоятельно или с неопытными гидами.Открыть или не пускатьКорреспондент РИА Новости посещала несколько экскурсий, организованных при участии туристических властей регионов, где в программе были заброшенные объекты.Например, в Ульяновской области, в поселке Тереньга, это руины "Усадьбы Перси-Френч" — архитектурный памятник второй половины XVIII века. В Хабаровском крае — недостроенная "Башня Инфиделя". Именно с нее на Амурский мост открывается вид, изображенный на пятитысячной купюре. Эти экскурсии нельзя назвать экстремальными. Из опасностей — лестницы без перил, отверстия в полу.Другое дело, один из символов Сахалина — заброшенный маяк Анива. Туристы туда едут толпами. Место, по отзывам, очень красивое, но по-настоящему опасное. "На маленьком островке люди поднимаются вверх к маяку по скользким валунам, держась за веревки. По дороге придется отбиваться от злых чаек, у которых там гнезда", — рассказывает туристка Ольга Лазарева. Маяк, построенный еще японцами, разрушается — от стай птиц, ветра и соленой воды. При этом на Аниву регулярно возят тургруппы — по морю. Иначе не добраться.Каким бы аттестованным ни был экскурсовод, он не сможет гарантировать даже минимальную безопасность в таких местах. А уникальные достопримечательности в любом состоянии привлекательны для туристов. Поэтому, скажем, закрыли "Атомный купол" Хиросимы в Японии. Увидеть его можно, но внутрь не попасть. И это — памятник ЮНЕСКО.Безопасный маршрутНужны оборудованные, подготовленные маршруты. С соблюдением требований безопасности, возможностью эвакуации, вентиляцией, освещением. "Если этим не заняться, люди так и будут лазить по каким-то заброшенным штольням", — подчеркивает Мохов.Необходимы камеры, охрана, замки. "Если есть уголовная статья за проникновение на объекты, то почему же туда может попасть кто угодно?" — удивляется эксперт.Специалист отдела по изучению подземной архитектуры Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Максим Сметанин сообщил, что московские диггеры предлагают создать музей "Подземная Неглинка"."У нас есть проект абсолютно безопасного маршрута — это сухой участок старого русла реки. Там не бывает воды даже в ливни, но, к сожалению, пока мы не нашли отклика у чиновников", — отметил он."Мы давно выступаем за 100-процентную легализацию и с "Мосводостоком" сотрудничаем. Но всем понятно, что устные договоренности легко нарушить", — добавляет Товарищ Хэлл.Кстати, зимой 2022-го коллектор Неглинки с экскурсией посетил корреспондент официального сайта мэра Москвы. Компанию ему составили известный диггер Даниил Давыдов и главный инженер эксплуатационного гидротехнического района № 1 ГУП "Мосводосток" Дмитрий Рябцев.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

https://ria.ru/20230607/elbrus-1876567795.html

https://ria.ru/20230823/muzey-1891639173.html

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2023

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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