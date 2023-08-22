https://ria.ru/20230822/gibel-1891602365.html

"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы

"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы - РИА Новости, 22.08.2023

"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы

Дмитрий Маркушкин, сотрудник компании "Ланит" (информационные технологии), погиб на экскурсии по подземному руслу реки Неглинки в Москве вместе со своей дочерью РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:02

2023-08-22T20:02

2023-08-22T20:02

происшествия

москва

ланит

жкх

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дмитрий Маркушкин, сотрудник компании "Ланит" (информационные технологии), погиб на экскурсии по подземному руслу реки Неглинки в Москве вместе со своей дочерью и племянником, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Большим потрясением для всех знавших Дмитрия Маркушкина стало сообщение о его трагической гибели в минувшее воскресенье. Дмитрий вместе с дочерью и племянником участвовал в экскурсии по подземному руслу реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, и всю систему водоотвода стремительно затопило. Никому из группы спастись не удалось. Сегодня мы получили подтверждение этому", - сообщила компания. "Мы скорбим вместе с семьей Дмитрия. "Ланит" окажет всю возможную помощь его родным. Информация о месте прощания будет сообщена позднее", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что Дмитрий Маркушкин проработал в группе компаний "Ланит" более 11 лет, из них восемь с половиной лет возглавлял отдел маркетинга и PR-группы. В последние годы работал на руководящей должности в департаменте развития НОРБИТ - входит в ГК "Ланит", занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации бизнеса и госуправления. Согласно данным следствия, в воскресенье гид незаконно организовал экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, участники группы погибли. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех погибших. Началось опознание.

https://ria.ru/20230822/otvetstvennost-1891589413.html

https://ria.ru/20230822/kollektor-1891533973.html

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