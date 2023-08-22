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"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы - РИА Новости, 22.08.2023
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20:02 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gibel-1891602365.html
"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы
"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы - РИА Новости, 22.08.2023
"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы
Дмитрий Маркушкин, сотрудник компании "Ланит" (информационные технологии), погиб на экскурсии по подземному руслу реки Неглинки в Москве вместе со своей дочерью РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:02
2023-08-22T20:02
происшествия
москва
ланит
жкх
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дмитрий Маркушкин, сотрудник компании "Ланит" (информационные технологии), погиб на экскурсии по подземному руслу реки Неглинки в Москве вместе со своей дочерью и племянником, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Большим потрясением для всех знавших Дмитрия Маркушкина стало сообщение о его трагической гибели в минувшее воскресенье. Дмитрий вместе с дочерью и племянником участвовал в экскурсии по подземному руслу реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, и всю систему водоотвода стремительно затопило. Никому из группы спастись не удалось. Сегодня мы получили подтверждение этому", - сообщила компания. "Мы скорбим вместе с семьей Дмитрия. "Ланит" окажет всю возможную помощь его родным. Информация о месте прощания будет сообщена позднее", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что Дмитрий Маркушкин проработал в группе компаний "Ланит" более 11 лет, из них восемь с половиной лет возглавлял отдел маркетинга и PR-группы. В последние годы работал на руководящей должности в департаменте развития НОРБИТ - входит в ГК "Ланит", занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации бизнеса и госуправления. Согласно данным следствия, в воскресенье гид незаконно организовал экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, участники группы погибли. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех погибших. Началось опознание.
https://ria.ru/20230822/otvetstvennost-1891589413.html
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происшествия, москва, ланит, жкх, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, ЛАНИТ, ЖКХ, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
"Ланит" подтвердила гибель Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы

"Ланит" подтвердила гибель Дмитрия Маркушкина на экскурсии по коллектору Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПолиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Полиция в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Полиция в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Дмитрий Маркушкин, сотрудник компании "Ланит" (информационные технологии), погиб на экскурсии по подземному руслу реки Неглинки в Москве вместе со своей дочерью и племянником, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Большим потрясением для всех знавших Дмитрия Маркушкина стало сообщение о его трагической гибели в минувшее воскресенье. Дмитрий вместе с дочерью и племянником участвовал в экскурсии по подземному руслу реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, и всю систему водоотвода стремительно затопило. Никому из группы спастись не удалось. Сегодня мы получили подтверждение этому", - сообщила компания.
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«
"Мы скорбим вместе с семьей Дмитрия. "Ланит" окажет всю возможную помощь его родным. Информация о месте прощания будет сообщена позднее", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что Дмитрий Маркушкин проработал в группе компаний "Ланит" более 11 лет, из них восемь с половиной лет возглавлял отдел маркетинга и PR-группы. В последние годы работал на руководящей должности в департаменте развития НОРБИТ - входит в ГК "Ланит", занимается разработкой и внедрением решений для автоматизации бизнеса и госуправления.
Согласно данным следствия, в воскресенье гид незаконно организовал экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, участники группы погибли. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех погибших. Началось опознание.
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