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На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане

На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане - РИА Новости, 29.08.2023

На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане

Суд на Камчатке начал процесс в отношении директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан в сентябре 2022... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T02:34

2023-08-29T02:34

2023-08-29T02:34

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Суд на Камчатке начал процесс в отношении директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского суда Татьяна Юхманова. "По версии следствия, директор ООО "Экстрим тайм" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка. Десять граждан из разных регионов России заключили с компанией договор на общую сумму более 1 миллиона рублей", - сообщила Юхманова. Туристы прибыли на Камчатку и совместно с двумя гидами, не являвшимися жителями Камчатского края, отправились на вулкан. 30 августа, не имея разрешения на прохождение маршрута, группа выдвинулась на Ключевскую сопку, где 3 сентября восемь туристов и один гид погибли в результате срыва, еще один гид и двое туристов, спустившись раньше, выжили. "Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк. Расследование обстоятельств участия в восхождении второго гида, отвечавшего за группу, но не имевшего соответствующей квалификации, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг, находится на завершающей стадии. Уголовное преследование еще одного гида прекращено в связи с его смертью.

https://ria.ru/20230829/vulkan-1892802506.html

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камчатка, россия, камчатский край, происшествия