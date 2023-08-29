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На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане
На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане - РИА Новости, 29.08.2023
На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане
Суд на Камчатке начал процесс в отношении директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан в сентябре 2022... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T02:34
2023-08-29T02:34
2023-08-29T02:34
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Суд на Камчатке начал процесс в отношении директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского суда Татьяна Юхманова. "По версии следствия, директор ООО "Экстрим тайм" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка. Десять граждан из разных регионов России заключили с компанией договор на общую сумму более 1 миллиона рублей", - сообщила Юхманова. Туристы прибыли на Камчатку и совместно с двумя гидами, не являвшимися жителями Камчатского края, отправились на вулкан. 30 августа, не имея разрешения на прохождение маршрута, группа выдвинулась на Ключевскую сопку, где 3 сентября восемь туристов и один гид погибли в результате срыва, еще один гид и двое туристов, спустившись раньше, выжили. "Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк. Расследование обстоятельств участия в восхождении второго гида, отвечавшего за группу, но не имевшего соответствующей квалификации, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг, находится на завершающей стадии. Уголовное преследование еще одного гида прекращено в связи с его смертью.
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камчатка, россия, камчатский край, происшествия
Камчатка, Россия, Камчатский край, Происшествия
На Камчатке начался процесс по делу о гибели туристов на вулкане
Суд на Камчатке начал процесс по делу о гибели девяти туристов на вулкане
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. Суд на Камчатке начал процесс в отношении директора туристической компании из Новосибирска, организовавшей восхождение на Ключевской вулкан в сентябре 2022 года, во время которого погибли девять человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского суда Татьяна Юхманова.
«
"По версии следствия, директор ООО "Экстрим тайм" обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц). Он разместил рекламное объявление об организации восхождения на вулкан Ключевская сопка. Десять граждан из разных регионов России заключили с компанией договор на общую сумму более 1 миллиона рублей", - сообщила Юхманова.
Туристы прибыли на Камчатку и совместно с двумя гидами, не являвшимися жителями Камчатского края
, отправились на вулкан. 30 августа, не имея разрешения на прохождение маршрута, группа выдвинулась на Ключевскую сопку, где 3 сентября восемь туристов и один гид погибли в результате срыва, еще один гид и двое туристов, спустившись раньше, выжили.
"Прокуратура настаивает на предъявленном обвинении и инкриминируемой квалификации. Сегодня начато изучение материалов дела", - сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.
Расследование обстоятельств участия в восхождении второго гида, отвечавшего за группу, но не имевшего соответствующей квалификации, которого обвиняют в оказании небезопасных услуг, находится на завершающей стадии. Уголовное преследование еще одного гида прекращено в связи с его смертью.
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