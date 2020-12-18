https://ria.ru/20201218/kinologi-1589850878.html

Спасатели рассказали подробности поисков детей в Сьяновских пещерах

Спасатели рассказали подробности поисков детей в Сьяновских пещерах

Кинологические расчеты отряда "Центроспас" привлекались к поиску заблудившейся в Сьяновских пещерах в Домодедово экскурсионной группы, рассказал РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T10:49

2020-12-18T10:49

2020-12-18T13:37

центроспас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Кинологические расчеты отряда "Центроспас" привлекались к поиску заблудившейся в Сьяновских пещерах в Домодедово экскурсионной группы, рассказал РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Московской области.Вечером в четверг МЧС сообщило, что 10 человек, занимавшихся спортивным ориентированием, в том числе восемь детей от 9 до 12 лет, не вышли из Сьяновских пещер в Домодедово. Позднее пропавших детей нашли живыми и невредимыми. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией."Для проведения поисково-спасательных работ были направлены кинологические расчеты ФГКУ "Центроспас"", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к поиску потерявшихся детей также привлекались спасатели и сотрудники местной пожарно-спасательной части, всего - 60 человек и 15 единиц техники.Собеседник агентства отметил, что в настоящее время Сьяновская каменоломня не эксплуатируется.

https://radiosputnik.ria.ru/20191216/1562464859.html

московская область (подмосковье)

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Кадры возвращения группы детей, потерявшейся в четверг в Сьяновских пещерах Экскурсионная группа из двух взрослых и восьми детей в четверг потерялась в Сьяновских пещерах в городском округе Домодедово. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Когда спасатели прибыли на место, у выхода из пещер был инструктор. Он сообщил, что потерял группу из девяти человек, среди которых есть дети от 9 до 12 лет. Все пропавшие были найдены оперативной группой Домодедовского пожарно-спасательного гарнизона. Скопировано со страницы https://<a href="http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201217-063-Rossiya--Spasateli-nashli-propavshuyu-v-peshcherakh-Syani-ekskursionnuyu-gruppu-s-detmi" target="_blank">http://www.ruptly.tv/ru/videos/20201217-063-Rossiya--Spasateli-nashli-propavshuyu-v-peshcherakh-Syani-ekskursionnuyu-gruppu-s-detmi</a> 2020-12-18T10:49 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), андрей воробьев, московская область (подмосковье)