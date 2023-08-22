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В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
17:19 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/puteshestviya-1891559116.html
В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе
В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе - РИА Новости, 22.08.2023
В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе
гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов рассказал, как предотвратить гибель туристов на экстремальных экскурсиях. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T17:19
2023-08-22T17:19
туризм
туризм
новости - туризм
москва
следственный комитет россии (ск рф)
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глава правового комитета РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов рассказал, как предотвратить гибель туристов на экстремальных экскурсиях.Экскурсии на экстремальные объекты нужно либо сделать более безопасными, либо ужесточить запреты, считает он."Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами, – пояснил эксперт. – Тех, кто водит туда посетителей, нужно соответствующим образом аттестовывать".Самый простой и быстрый способ – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. Однако, по словам эксперта, если туристы захотят проникнуть на объект, они все равно это сделают. "К каждому люку, ведущему в коллекторы, невозможно приставить охрану", – рассуждает юрист.Кроме того, запреты и ограничения не действуют на подростков, любителей адреналина и приключений. Они могут не только не знать о правилах или сознательно их нарушать. "Но одно дело, если люди так поступают сами, рискуя собственной жизнью, и другое – когда организацией опасных приключений занимаются в целях извлечения выгоды. Очевидно, что экскурсии на охраняемые объекты, посещение которых запрещено – явление абсолютно недопустимое, и здесь должна идти речь об ответственности надзорных органов", – подчеркивает Мохов.Группа туристов 20 августа отправилась на экскурсию с диггером по коллектору реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, подземелье затопило, восемь участников погибли. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Статья предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.
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туризм, новости - туризм, москва, следственный комитет россии (ск рф), гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе

В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глава правового комитета РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов рассказал, как предотвратить гибель туристов на экстремальных экскурсиях.
Экскурсии на экстремальные объекты нужно либо сделать более безопасными, либо ужесточить запреты, считает он.
«
"Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами, – пояснил эксперт. – Тех, кто водит туда посетителей, нужно соответствующим образом аттестовывать".
Самый простой и быстрый способ – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. Однако, по словам эксперта, если туристы захотят проникнуть на объект, они все равно это сделают. "К каждому люку, ведущему в коллекторы, невозможно приставить охрану", – рассуждает юрист.
Кроме того, запреты и ограничения не действуют на подростков, любителей адреналина и приключений. Они могут не только не знать о правилах или сознательно их нарушать.
«
"Но одно дело, если люди так поступают сами, рискуя собственной жизнью, и другое – когда организацией опасных приключений занимаются в целях извлечения выгоды. Очевидно, что экскурсии на охраняемые объекты, посещение которых запрещено – явление абсолютно недопустимое, и здесь должна идти речь об ответственности надзорных органов", – подчеркивает Мохов.
Группа туристов 20 августа отправилась на экскурсию с диггером по коллектору реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, подземелье затопило, восемь участников погибли. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Статья предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Спасатели обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
Вчера, 14:57
 
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