https://ria.ru/20230822/puteshestviya-1891559116.html

В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе

В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе - РИА Новости, 22.08.2023

В РСТ прокомментировали трагедию с экскурсантами в московском коллекторе

гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов рассказал, как предотвратить гибель туристов на экстремальных экскурсиях. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:19

2023-08-22T17:19

2023-08-22T17:19

туризм

туризм

новости - туризм

москва

следственный комитет россии (ск рф)

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Глава правового комитета РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов рассказал, как предотвратить гибель туристов на экстремальных экскурсиях.Экскурсии на экстремальные объекты нужно либо сделать более безопасными, либо ужесточить запреты, считает он."Если есть потенциально небезопасные объекты, которые привлекают туристов, например, подземные ходы, крыши, башни, сложные сооружения, необходимо по согласованию с ведомствами, отвечающими за них, превратить их в безопасные объекты показа, оборудовав освещением, дорожками, вентиляцией, аварийными выходами, – пояснил эксперт. – Тех, кто водит туда посетителей, нужно соответствующим образом аттестовывать".Самый простой и быстрый способ – запечатать все подобные сооружения, сделав их недоступными для туристов. Однако, по словам эксперта, если туристы захотят проникнуть на объект, они все равно это сделают. "К каждому люку, ведущему в коллекторы, невозможно приставить охрану", – рассуждает юрист.Кроме того, запреты и ограничения не действуют на подростков, любителей адреналина и приключений. Они могут не только не знать о правилах или сознательно их нарушать. "Но одно дело, если люди так поступают сами, рискуя собственной жизнью, и другое – когда организацией опасных приключений занимаются в целях извлечения выгоды. Очевидно, что экскурсии на охраняемые объекты, посещение которых запрещено – явление абсолютно недопустимое, и здесь должна идти речь об ответственности надзорных органов", – подчеркивает Мохов.Группа туристов 20 августа отправилась на экскурсию с диггером по коллектору реки Неглинки. В это время на Москву обрушился ливень, подземелье затопило, восемь участников погибли. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Статья предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891517941.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, следственный комитет россии (ск рф), гибель участников экскурсии по московскому подземелью