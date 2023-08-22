https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html

Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега

Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега - РИА Новости, 22.08.2023

Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега

Проводник погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, он не любил экскурсии под землей и проводил их только для... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:40

2023-08-22T14:40

2023-08-22T16:00

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Проводник погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, он не любил экскурсии под землей и проводил их только для заработка, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. "Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землей, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал", - сказал Давыдов. По его словам, опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет. Согласно данным следствия, в воскресенье гид совместно незаконно организовал экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, участники группы погибли. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех погибших. Началось опознание.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью