https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега - РИА Новости, 22.08.2023
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега
Проводник погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, он не любил экскурсии под землей и проводил их только для... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:40
2023-08-22T14:40
2023-08-22T16:00
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Проводник погибшей в московском коллекторе туристической группы Константин Филиппов не был диггером, он не любил экскурсии под землей и проводил их только для заработка, рассказал РИА Новости столичный диггер Даниил Давыдов. "Он не диггер, он просто работал на экскурсиях. Он не очень давно под землей, он не очень любил это дело, его там ничего не интересовало, он просто проводил экскурсии и зарабатывал", - сказал Давыдов. По его словам, опыт проведения экскурсий под землей у Филиппова был около трех лет. Согласно данным следствия, в воскресенье гид совместно незаконно организовал экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, участники группы погибли. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех погибших. Началось опознание.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега
Коллега гида погибшей в Москве группы сообщил, что тот не был диггером