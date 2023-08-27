Рейтинг@Mail.ru
Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 27.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:40 27.08.2023 (обновлено: 16:27 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/elbrus-1892515343.html
Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус
Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 27.08.2023
Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус
Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T13:40
2023-08-27T16:27
туризм
происшествия
краснодар
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике."В 08.00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из города Краснодар на высоте 5 тысяч метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек", – говорится в сообщении ведомства. Как следует из сообщения, спасатели эвакуировали тело погибшего с помощью коммерческого вертолета и передали следственным органам. "По состоянию на 12.30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали тело в поселок Терскол. Тело погибшего передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – следует из сообщения ведомства. По данным ведомства, в работах были задействованы 24 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три единицы техники, а также коммерческий вертолет.Как сообщает СУСК России по КБР, группа из 14 человек осуществляла спуск после восхождения на вершину Эльбруса, проводником был житель Краснодарского края. "Во время спуска, на высоте 5100 метров, из-за сложных погодных условий, оступившись, проводник провалился в расщелину в леднике. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Оставшиеся члены группы не пострадали и продолжили спуск", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230225/alpinist-1854308183.html
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html
краснодар
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b857a73ea1386011e080649191bffa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Туризм, Происшествия, Краснодар, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара упал с высоты 5 тысяч метров при восхождении на Эльбрус

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
«
"В 08.00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из города Краснодар на высоте 5 тысяч метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек", – говорится в сообщении ведомства.
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус
25 февраля, 17:46
Как следует из сообщения, спасатели эвакуировали тело погибшего с помощью коммерческого вертолета и передали следственным органам.
"По состоянию на 12.30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали тело в поселок Терскол. Тело погибшего передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – следует из сообщения ведомства.
По данным ведомства, в работах были задействованы 24 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три единицы техники, а также коммерческий вертолет.
Как сообщает СУСК России по КБР, группа из 14 человек осуществляла спуск после восхождения на вершину Эльбруса, проводником был житель Краснодарского края. "Во время спуска, на высоте 5100 метров, из-за сложных погодных условий, оступившись, проводник провалился в расщелину в леднике. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Оставшиеся члены группы не пострадали и продолжили спуск", – сообщает ведомство в телеграм-канале.
Вид на горы в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Случаи гибели туристов на Эльбрусе в 2017-2021 годах
24 сентября 2021, 05:58
 
ТуризмПроисшествияКраснодарЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала