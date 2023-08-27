https://ria.ru/20230827/elbrus-1892515343.html

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус - РИА Новости, 27.08.2023

Турист из Краснодара погиб при восхождении на Эльбрус

Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T13:40

2023-08-27T13:40

2023-08-27T16:27

туризм

происшествия

краснодар

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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ПЯТИГОРСК, 27 авг — РИА Новости. Турист из Краснодара погиб, сорвавшись с высоты пять тысяч метров во время восхождения на Эльбрус, сообщается на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике."В 08.00 27.08.23 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус турист из города Краснодар на высоте 5 тысяч метров сорвался с горы и получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчина был в составе группы, состоящей из 14 человек", – говорится в сообщении ведомства. Как следует из сообщения, спасатели эвакуировали тело погибшего с помощью коммерческого вертолета и передали следственным органам. "По состоянию на 12.30 спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России с привлечением коммерческого вертолета эвакуировали тело в поселок Терскол. Тело погибшего передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – следует из сообщения ведомства. По данным ведомства, в работах были задействованы 24 спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, три единицы техники, а также коммерческий вертолет.Как сообщает СУСК России по КБР, группа из 14 человек осуществляла спуск после восхождения на вершину Эльбруса, проводником был житель Краснодарского края. "Во время спуска, на высоте 5100 метров, из-за сложных погодных условий, оступившись, проводник провалился в расщелину в леднике. В результате падения мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Оставшиеся члены группы не пострадали и продолжили спуск", – сообщает ведомство в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230225/alpinist-1854308183.html

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751554262.html

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эльбрус

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)