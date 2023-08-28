https://ria.ru/20230828/gidy-1892717105.html
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации - РИА Новости, 28.08.2023
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации
В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей кривоносов
госдума рф
диггер
гид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/01/1524920107_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_3917f7e1951e0fda7652bf22aef30a2b.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).После гибели людей в коллекторе московской реки Неглинки в Госдуме не будут законодательно разрешать работу диггеров и допускать людей к подземным коммуникациям города.Сергей Кривоносов подчеркнул, что важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие", необорудованные места."Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку, — сказал депутат.Документ был представлен в марте 2021 года и предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП РФ "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности". Тогда за оказание таких туристических услуг без аттестата планировали штрафовать граждан на 3–5 тысяч, должностных лиц — на 5–10 тысяч, юрлиц — на 15–30 тысяч рублей.В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от пяти до 10, от 15 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тысяч рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.Документ получил поддержку правительства, но в кабмине отправили текст на доработку с учетом новых поправок к федеральному законодательству. По словам Сергея Кривоносова, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте. Инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
https://ria.ru/20230823/muzey-1891639173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/01/1524920107_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_69dcef0e3c0e03265f6eea063f23ec2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, сергей кривоносов, госдума рф, диггер, гид, законопроекты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Кривоносов, Госдума РФ, диггер, Гид, Законопроекты
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации
После гибели людей в коллекторе в России планируют установить штрафы для гидов
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости
. В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает
газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).
После гибели
людей в коллекторе московской реки Неглинки в Госдуме не будут законодательно разрешать работу диггеров и допускать людей к подземным коммуникациям города.
Сергей Кривоносов подчеркнул, что важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие", необорудованные места.
«
"Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку, — сказал депутат.
Документ был представлен в марте 2021 года и предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП РФ "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности". Тогда за оказание таких туристических услуг без аттестата планировали штрафовать граждан на 3–5 тысяч, должностных лиц — на 5–10 тысяч, юрлиц — на 15–30 тысяч рублей.
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от пяти до 10, от 15 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тысяч рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.
Документ получил поддержку правительства, но в кабмине отправили текст на доработку с учетом новых поправок к федеральному законодательству. По словам Сергея Кривоносова, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте. Инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.
Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей