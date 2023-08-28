https://ria.ru/20230828/gidy-1892717105.html

В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации

В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации - РИА Новости, 28.08.2023

В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации

В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:09

2023-08-28T17:09

2023-08-28T17:09

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).После гибели людей в коллекторе московской реки Неглинки в Госдуме не будут законодательно разрешать работу диггеров и допускать людей к подземным коммуникациям города.Сергей Кривоносов подчеркнул, что важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие", необорудованные места."Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку, — сказал депутат.Документ был представлен в марте 2021 года и предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП РФ "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности". Тогда за оказание таких туристических услуг без аттестата планировали штрафовать граждан на 3–5 тысяч, должностных лиц — на 5–10 тысяч, юрлиц — на 15–30 тысяч рублей.В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от пяти до 10, от 15 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тысяч рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.Документ получил поддержку правительства, но в кабмине отправили текст на доработку с учетом новых поправок к федеральному законодательству. По словам Сергея Кривоносова, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте. Инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сергей кривоносов, госдума рф, диггер, гид, законопроекты