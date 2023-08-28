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В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации - РИА Новости, 28.08.2023
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Туризм
 
17:09 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/gidy-1892717105.html
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации - РИА Новости, 28.08.2023
В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации
В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:09
2023-08-28T17:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей кривоносов
госдума рф
диггер
гид
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).После гибели людей в коллекторе московской реки Неглинки в Госдуме не будут законодательно разрешать работу диггеров и допускать людей к подземным коммуникациям города.Сергей Кривоносов подчеркнул, что важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие", необорудованные места."Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку, — сказал депутат.Документ был представлен в марте 2021 года и предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП РФ "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности". Тогда за оказание таких туристических услуг без аттестата планировали штрафовать граждан на 3–5 тысяч, должностных лиц — на 5–10 тысяч, юрлиц — на 15–30 тысяч рублей.В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от пяти до 10, от 15 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тысяч рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.Документ получил поддержку правительства, но в кабмине отправили текст на доработку с учетом новых поправок к федеральному законодательству. По словам Сергея Кривоносова, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте. Инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.
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новости - туризм, туризм, туристы, сергей кривоносов, госдума рф, диггер, гид, законопроекты
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В России планируют ввести штрафы для гидов без аттестации

После гибели людей в коллекторе в России планируют установить штрафы для гидов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России установят штрафы за незаконную работу гидов без аттестации, поправки в законодательство планируют внести в Госдуму уже этой осенью, сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова (ЕР).
После гибели людей в коллекторе московской реки Неглинки в Госдуме не будут законодательно разрешать работу диггеров и допускать людей к подземным коммуникациям города.
Сергей Кривоносов подчеркнул, что важной проблемой по обеспечению безопасности остается то, что диггерам всегда интересно посетить какой-то малоизвестный объект, поэтому, даже если будут созданы специальные сооружения, подходящие для экскурсий, туристам все равно захочется посетить "дикие", необорудованные места.
«
"Рост популярности этого вида туризма может привести к печальным последствиям, что мы, как законодатели, безусловно, обязаны предотвратить. Поэтому планируется доработать и заново внести на рассмотрение законопроект, который ранее был подготовлен мной и внесен в Государственную думу, но возвращен на доработку, — сказал депутат.
Документ был представлен в марте 2021 года и предполагал внесение изменений в ст. 14.51 КоАП РФ "Нарушение законодательства РФ о туристской деятельности". Тогда за оказание таких туристических услуг без аттестата планировали штрафовать граждан на 3–5 тысяч, должностных лиц — на 5–10 тысяч, юрлиц — на 15–30 тысяч рублей.
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В случае с инструкторами-проводниками штрафы предлагались выше: от пяти до 10, от 15 до 30 и от 30 до 50 тысяч рублей соответственно. Отдельно планировалось ввести наказание в размере до 300 тысяч рублей для занимающихся аттестацией инструкторов-проводников организаций, которые не имеют на это полномочий и не включены в специальный реестр.
Документ получил поддержку правительства, но в кабмине отправили текст на доработку с учетом новых поправок к федеральному законодательству. По словам Сергея Кривоносова, сейчас идут консультации относительно размеров штрафов в законопроекте. Инициативу готовятся внести на рассмотрение в нижнюю палату в осеннюю сессию.
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