https://ria.ru/20230822/diggery-1891491085.html

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:17

2023-08-22T13:17

2023-08-22T14:13

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК."Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.В воскресенье гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Как сообщили в СК, одного из организаторов экскурсии, Никиту Дубаса, уже задержали, ему предъявили обвинение. Другого организатора мероприятия в коллекторе, гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, задержали в Санкт-Петербурге, его доставят в Москву для допроса столичными следователями. Третий фигурант — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский — успел покинуть страну, вылетев накануне в ОАЭ, его объявили в розыск.Следователи провели осмотр места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали документы и назначили экспертизы.

https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

https://ria.ru/20230822/diggery-1891409673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью