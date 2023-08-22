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В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023
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13:17 22.08.2023 (обновлено: 14:13 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/diggery-1891491085.html
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:17
2023-08-22T14:13
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК."Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.В воскресенье гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Как сообщили в СК, одного из организаторов экскурсии, Никиту Дубаса, уже задержали, ему предъявили обвинение. Другого организатора мероприятия в коллекторе, гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, задержали в Санкт-Петербурге, его доставят в Москву для допроса столичными следователями. Третий фигурант — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский — успел покинуть страну, вылетев накануне в ОАЭ, его объявили в розыск.Следователи провели осмотр места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали документы и назначили экспертизы.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
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происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам

В Москве нашли тела всех восьмерых участников экскурсии по коллекторам

© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Оперативные службы в районе парка Зарядье, где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Оперативные службы в районе парка "Зарядье", где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
«
"Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.
В воскресенье гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
13:35
Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Как сообщили в СК, одного из организаторов экскурсии, Никиту Дубаса, уже задержали, ему предъявили обвинение. Другого организатора мероприятия в коллекторе, гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, задержали в Санкт-Петербурге, его доставят в Москву для допроса столичными следователями. Третий фигурант — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский — успел покинуть страну, вылетев накануне в ОАЭ, его объявили в розыск.
Следователи провели осмотр места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали документы и назначили экспертизы.
Коллектор реки Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Раскрыта неожиданная правда о гиде пропавшей группы диггеров
00:39
 
ПроисшествияМоскваГибель участников экскурсии по московскому подземелью
 
 
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