https://ria.ru/20230822/diggery-1891491085.html
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам - РИА Новости, 22.08.2023
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:17
2023-08-22T13:17
2023-08-22T14:13
происшествия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365679_0:596:2021:1733_1920x0_80_0_0_daa5db7ec02931839b5c6827136282b2.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК."Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.В воскресенье гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Как сообщили в СК, одного из организаторов экскурсии, Никиту Дубаса, уже задержали, ему предъявили обвинение. Другого организатора мероприятия в коллекторе, гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, задержали в Санкт-Петербурге, его доставят в Москву для допроса столичными следователями. Третий фигурант — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский — успел покинуть страну, вылетев накануне в ОАЭ, его объявили в розыск.Следователи провели осмотр места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали документы и назначили экспертизы.
https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html
https://ria.ru/20230822/diggery-1891409673.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891365679_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_be0a2a304a1061e0f4531a634aa6a7f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам
В Москве нашли тела всех восьмерых участников экскурсии по коллекторам
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам, сообщила пресс-служба столичного главка СК.
«
"Следователи приступили к процедуре опознания", — добавили в ведомстве.
В воскресенье гид-диггер совместно с группой из семи человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. Во время мероприятия начался мощный дождь, из-за которого в коллекторах поднялся уровень воды. В результате погибли все участники экскурсии, в том числе несовершеннолетняя девушка.
Тела погибших обнаруживали начиная с вечера воскресенья в Москве-реке в районе парка "Зарядье" и около Большого Устьинского моста, тело одного мужчины нашли в коллекторе возле Павелецкого вокзала.
Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии
Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Как сообщили в СК, одного из организаторов экскурсии, Никиту Дубаса, уже задержали, ему предъявили обвинение. Другого организатора мероприятия в коллекторе, гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, задержали в Санкт-Петербурге, его доставят в Москву для допроса столичными следователями. Третий фигурант — гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский — успел покинуть страну, вылетев накануне в ОАЭ, его объявили в розыск.
Следователи провели осмотр места происшествия, обследовали коллектор реки Неглинки, допросили свидетелей, истребовали документы и назначили экспертизы.
Раскрыта неожиданная правда о гиде пропавшей группы диггеров