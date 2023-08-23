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Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей - РИА Новости, 23.08.2023
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03:38 23.08.2023 (обновлено: 05:26 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/muzey-1891639173.html
Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей
Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей - РИА Новости, 23.08.2023
Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей
Московские диггеры предлагают создать музей "Подземная Неглинка" и официальный безопасный маршрут к нему, это позволит урегулировать сферу подземных экскурсий и РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:38
2023-08-23T05:26
москва
всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московские диггеры предлагают создать музей "Подземная Неглинка" и официальный безопасный маршрут к нему, это позволит урегулировать сферу подземных экскурсий и избежать новых трагедий, рассказал РИА Новости специалист отдела по изучению подземной архитектуры Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Максим Сметанин.В воскресенье стало известно, что в Москве в ходе незаконной экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки погибли диггеры после того, как коллектор затопило во время мощного ливня. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех восьми погибших. Началось опознание."У нас есть проект абсолютно безопасного маршрута — это сухой участок старого русла Неглинки. Там просто не бывает воды даже в ливни, но, к сожалению, пока мы не нашли отклика от чиновников", - сообщил собеседник агентства.Как уточнил Сметанин, проект включает в себя создание музея "Подземная Неглинка" и легализацию безопасного маршрута к нему. Он считает, что создание единого официального маршрута позволит урегулировать сферу деятельности диггеров и избежать повторения трагедии в будущем.Сметанин также подчеркнул, что его коллеги "не экстремалы", а исследователи исторических подземных сооружений для сохранения памятников архитектуры. Сейчас диггеры опасаются, что после трагедии в столичном коллекторе власти могут сильно ужесточить ограничения на подземные спуски.
https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html
https://ria.ru/20230821/kollektor-1891387859.html
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москва, всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Москва, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
Диггеры предложили создать маршрут по Неглинке и музей под землей

Диггеры предложили создать музей "Подземная Неглинка" и маршрут к нему

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВодосточный коллектор реки Неглинной
Водосточный коллектор реки Неглинной - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Водосточный коллектор реки Неглинной. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Московские диггеры предлагают создать музей "Подземная Неглинка" и официальный безопасный маршрут к нему, это позволит урегулировать сферу подземных экскурсий и избежать новых трагедий, рассказал РИА Новости специалист отдела по изучению подземной архитектуры Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Максим Сметанин.
В воскресенье стало известно, что в Москве в ходе незаконной экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки погибли диггеры после того, как коллектор затопило во время мощного ливня. По последним данным Следственного комитета, обнаружены тела всех восьми погибших. Началось опознание.
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"У нас есть проект абсолютно безопасного маршрута — это сухой участок старого русла Неглинки. Там просто не бывает воды даже в ливни, но, к сожалению, пока мы не нашли отклика от чиновников", - сообщил собеседник агентства.
Как уточнил Сметанин, проект включает в себя создание музея "Подземная Неглинка" и легализацию безопасного маршрута к нему. Он считает, что создание единого официального маршрута позволит урегулировать сферу деятельности диггеров и избежать повторения трагедии в будущем.
Сметанин также подчеркнул, что его коллеги "не экстремалы", а исследователи исторических подземных сооружений для сохранения памятников архитектуры. Сейчас диггеры опасаются, что после трагедии в столичном коллекторе власти могут сильно ужесточить ограничения на подземные спуски.
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МоскваВсероссийское общество охраны памятников истории и культуры
 
 
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