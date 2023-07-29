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Межгосударственные отношения России и Мали - РИА Новости, 29.07.2023
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01:15 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/mali-1886356079.html
Межгосударственные отношения России и Мали
Межгосударственные отношения России и Мали - РИА Новости, 29.07.2023
Межгосударственные отношения России и Мали
Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мали установлены 14 октября 1960 года. 16 января 1992 года Мали признала Российскую Федерацию в качестве... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T01:15
2023-07-29T01:15
справки
мали
россия
абдулай диоп
сергей лавров
владимир путин
межпарламентский союз
совет федерации рф
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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мали установлены 14 октября 1960 года. 16 января 1992 года Мали признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника и продолжателя СССР. До 1991 года СССР оказывал значительное содействие в становлении независимого малийского государства практически во всех жизненно важных сферах. Было подписано свыше 30 межправительственных соглашений. При содействии СССР в Мали были проведены масштабные геологоразведочные работы, построены цементный завод, стадион в Бамако на 25 тысяч мест, учебный центр профтехобразования, госпиталь имени Габриеля Туре, освоено около девяти тысяч гектаров новых земель под рисоводство, создано Национальное общество разведки и эксплуатации природных ресурсов Мали, золотодобывающее предприятие "Калана", построен аэродром в городе Гао. Безвозмездно были построены шесть учебных заведений, включая Сельскохозяйственный политехнический институт, Высшую административную школу, медицинское училище и ряд других объектов. Важная сфера двустороннего сотрудничества – культура. В конце 1960-х годов лингвистическая экспедиция Академии наук СССР, возглавляемая известным африканистом-этнографом, членом-корреспондентом АН СССР Дмитрием Ольдерогге, оказала помощь в разработке письменности местных народов. В 1960-1980-х годах СССР активно помогал стране в подготовке национальных кадров. В СССР/России получили высшее образование свыше 10 тысяч малийцев. Более пяти тысяч граждан этой страны изучали русский язык на курсах Советского культурного центра в Бамако. В Мали работали тысячи советских преподавателей, врачей, других специалистов.Осуществлялось и военно-техническое сотрудничество: в Мали были поставлены истребители МиГ-21 и вертолеты марки Ми.С распадом СССР в двусторонних связях с Мали наступил спад. Однако в последние годы российско-малийские связи вновь обрели позитивную динамику. Развивается политический диалог, активизировалось межпарламентское сотрудничество. Ведется работа по обновлению договорно-правовой базы двусторонних отношений.23-24 октября 2019 года малийская делегация во главе с президентом Ибрагимом Кейтой приняла участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка". 24 октября состоялась краткая беседа президента России Владимира Путина с президентом Мали Ибрагимом Кейтой.10 августа и 4 октября 2022 года, 14 июня 2023 года состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой. Главы внешнеполитического ведомства Мали неоднократно посещали Россию с рабочими визитами.В сентябре 2014 года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву посетил министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулай Диоп. В июне 2019 года состоялся визит главы МИД Мали Тибиле Драме. В ноябре 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп. Очередной визит главы внешнеполитического ведомства Мали состоялся в мае 2022 года. Главы МИД России и Мали Сергей Лавров и Абдулай Диоп также встречались 24 сентября 2021 года и 23 сентября 2022 года "на полях" 76-й и 77-й сессий ГА ООН в Нью-Йорке (США). 7 февраля 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Мали с первым в истории российско-малийских отношений визитом такого уровня. В Бамако глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом.6 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с премьер-министром Мали Шогелем Майга. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран. Развивается межпарламентское сотрудничество. Малийские законодатели принимали участие в 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, в Международном форуме "Развитие парламентаризма" в июле 2019 года в Москве, в Ялтинском международном экономическом форуме в 2019 году в Крыму.20 марта 2023 года председатель Национального переходного совета Республики Мали Малик Дьяо принял участие во второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве. 22 марта 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дьяо. Россия оказывает содействие в повышении боеготовности малийской армии, оснащении ее боевой техникой и вооружением. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Мали осуществляется на основе ряда двусторонних соглашений. В России прошла обучение значительная часть малийского офицерского корпуса. Осуществляется подготовка кадров силовых структур и на базе учебных заведений МВД России.Министры обороны Мали неоднократно посещали Москву. В 2019 году военно-технический форум "Армия-2019" посетил министр обороны Мали дивизионный генерал Ибрахим Дахиру. По итогам встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу было подписано межправсоглашение о военном сотрудничестве.В августе 2021 года "на полях" военно-технического форума "Армия-2021" состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и министра обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковника Садио Камара. В августе 2022 года министр обороны Республики Мали полковник Садио Камара принял участие в Московской конференции по международной безопасности. "На полях" конференции прошли переговоры Садио Камара с заместителем главы минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Вместе с вертолетами Мали также был поставлен комплект вооружения и боеприпасов. В феврале 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов анонсировал дополнительные поставки военной техники Мали.Посол РФ в Бамако Игорь Громыко сообщал, что российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране. Ранее Россия поставила Мали автоматы Калашникова, пулеметы и боеприпасы к ним в рамках заключенного в сентябре 2012 года контракта. В декабре 2003 года Россия полностью списала госдолг Мали в размере 124 миллиона долларов.По итогам 2021 года двусторонний товарооборот составил 89 миллионов долларов (в 2020 году – 73 миллиона долларов). В его основе – российский экспорт (88,6 миллиона долларов), преимущественно, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности.Россия оказывает гуманитарное содействие Мали, прежде всего, по двусторонней линии.На безвозмездной основе осуществляются поставки зерна и удобрений. Ожидаются также поставки нефтепродуктов и других стратегических товаров.В дополнение к двусторонним шагам в этой сфере Москва регулярно оказывает гуманитарную помощь поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу ООН. В 2014 и 2021 годах Россия внесла целевые взносы в Фонды МОГО и ВПП (по два миллиона долларов соответственно).У России и Мали также давняя история сотрудничества в сфере образования, это взаимодействие продолжается. Начиная с 2023/2024 учебного года РФ существенно увеличит количество государственных стипендий, выделяемых для граждан Мали, – с 35 до 290. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, мали, россия, абдулай диоп, сергей лавров, владимир путин, межпарламентский союз, совет федерации рф
Справки, Мали, Россия, Абдулай Диоп, Сергей Лавров, Владимир Путин, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ

Межгосударственные отношения России и Мали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дипломатические отношения между СССР и Республикой Мали установлены 14 октября 1960 года. 16 января 1992 года Мали признала Российскую Федерацию в качестве правопреемника и продолжателя СССР.
До 1991 года СССР оказывал значительное содействие в становлении независимого малийского государства практически во всех жизненно важных сферах. Было подписано свыше 30 межправительственных соглашений.
При содействии СССР в Мали были проведены масштабные геологоразведочные работы, построены цементный завод, стадион в Бамако на 25 тысяч мест, учебный центр профтехобразования, госпиталь имени Габриеля Туре, освоено около девяти тысяч гектаров новых земель под рисоводство, создано Национальное общество разведки и эксплуатации природных ресурсов Мали, золотодобывающее предприятие "Калана", построен аэродром в городе Гао. Безвозмездно были построены шесть учебных заведений, включая Сельскохозяйственный политехнический институт, Высшую административную школу, медицинское училище и ряд других объектов.
Важная сфера двустороннего сотрудничества – культура. В конце 1960-х годов лингвистическая экспедиция Академии наук СССР, возглавляемая известным африканистом-этнографом, членом-корреспондентом АН СССР Дмитрием Ольдерогге, оказала помощь в разработке письменности местных народов. В 1960-1980-х годах СССР активно помогал стране в подготовке национальных кадров. В СССР/России получили высшее образование свыше 10 тысяч малийцев. Более пяти тысяч граждан этой страны изучали русский язык на курсах Советского культурного центра в Бамако. В Мали работали тысячи советских преподавателей, врачей, других специалистов.
Осуществлялось и военно-техническое сотрудничество: в Мали были поставлены истребители МиГ-21 и вертолеты марки Ми.
С распадом СССР в двусторонних связях с Мали наступил спад. Однако в последние годы российско-малийские связи вновь обрели позитивную динамику. Развивается политический диалог, активизировалось межпарламентское сотрудничество. Ведется работа по обновлению договорно-правовой базы двусторонних отношений.
23-24 октября 2019 года малийская делегация во главе с президентом Ибрагимом Кейтой приняла участие в экономическом форуме и саммите "Россия – Африка". 24 октября состоялась краткая беседа президента России Владимира Путина с президентом Мали Ибрагимом Кейтой.
10 августа и 4 октября 2022 года, 14 июня 2023 года состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой.
Главы внешнеполитического ведомства Мали неоднократно посещали Россию с рабочими визитами.
В сентябре 2014 года по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву посетил министр иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества Республики Мали Абдулай Диоп.
В июне 2019 года состоялся визит главы МИД Мали Тибиле Драме.
В ноябре 2021 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулай Диоп. Очередной визит главы внешнеполитического ведомства Мали состоялся в мае 2022 года.
Главы МИД России и Мали Сергей Лавров и Абдулай Диоп также встречались 24 сентября 2021 года и 23 сентября 2022 года "на полях" 76-й и 77-й сессий ГА ООН в Нью-Йорке (США).
7 февраля 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Мали с первым в истории российско-малийских отношений визитом такого уровня. В Бамако глава российского внешнеполитического ведомства был принят президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Абдулаем Диопом.
6 марта 2023 года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин встретился с премьер-министром Мали Шогелем Майга. Переговоры прошли в Катаре в кулуарах Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран.
Развивается межпарламентское сотрудничество. Малийские законодатели принимали участие в 137-й сессии Ассамблеи Межпарламентского союза в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, в Международном форуме "Развитие парламентаризма" в июле 2019 года в Москве, в Ялтинском международном экономическом форуме в 2019 году в Крыму.
20 марта 2023 года председатель Национального переходного совета Республики Мали Малик Дьяо принял участие во второй Международной парламентской конференции "Россия – Африка" в Москве.
22 марта 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального переходного совета Республики Мали Маликом Дьяо.
Россия оказывает содействие в повышении боеготовности малийской армии, оснащении ее боевой техникой и вооружением. Военное и военно-техническое сотрудничество России и Мали осуществляется на основе ряда двусторонних соглашений. В России прошла обучение значительная часть малийского офицерского корпуса. Осуществляется подготовка кадров силовых структур и на базе учебных заведений МВД России.
Министры обороны Мали неоднократно посещали Москву. В 2019 году военно-технический форум "Армия-2019" посетил министр обороны Мали дивизионный генерал Ибрахим Дахиру. По итогам встречи с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу было подписано межправсоглашение о военном сотрудничестве.
В августе 2021 года "на полях" военно-технического форума "Армия-2021" состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина и министра обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковника Садио Камара.
В августе 2022 года министр обороны Республики Мали полковник Садио Камара принял участие в Московской конференции по международной безопасности. "На полях" конференции прошли переговоры Садио Камара с заместителем главы минобороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым.
В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295. Вместе с вертолетами Мали также был поставлен комплект вооружения и боеприпасов. В феврале 2023 года министр иностранных дел РФ Сергей Ларов анонсировал дополнительные поставки военной техники Мали.
Посол РФ в Бамако Игорь Громыко сообщал, что российская военная техника, переданная Мали, будет использована для борьбы с террористическими организациями в этой стране.
Ранее Россия поставила Мали автоматы Калашникова, пулеметы и боеприпасы к ним в рамках заключенного в сентябре 2012 года контракта.
В декабре 2003 года Россия полностью списала госдолг Мали в размере 124 миллиона долларов.
По итогам 2021 года двусторонний товарооборот составил 89 миллионов долларов (в 2020 году – 73 миллиона долларов). В его основе – российский экспорт (88,6 миллиона долларов), преимущественно, машины, оборудование и транспортные средства, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности.
Россия оказывает гуманитарное содействие Мали, прежде всего, по двусторонней линии.
На безвозмездной основе осуществляются поставки зерна и удобрений. Ожидаются также поставки нефтепродуктов и других стратегических товаров.
В дополнение к двусторонним шагам в этой сфере Москва регулярно оказывает гуманитарную помощь поставками продовольствия через Всемирную продовольственную программу ООН. В 2014 и 2021 годах Россия внесла целевые взносы в Фонды МОГО и ВПП (по два миллиона долларов соответственно).
У России и Мали также давняя история сотрудничества в сфере образования, это взаимодействие продолжается. Начиная с 2023/2024 учебного года РФ существенно увеличит количество государственных стипендий, выделяемых для граждан Мали, – с 35 до 290.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМалиРоссияАбдулай ДиопСергей ЛавровВладимир ПутинМежпарламентский союзСовет Федерации РФ
 
 
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