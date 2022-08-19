https://ria.ru/20220819/mali-1810637029.html
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.08.2022
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией
Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:09
2022-08-19T07:09
2022-08-19T07:09
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.Ранее МИД Мали заявлял, что поставляемая РФ авиация позволила Мали изменить стратегию боев против террористов, Москва предоставляет стране техподдержку и специалистов. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.Садио Камара также назвал РФ стратегическим партнером Мали."Россия является важным стратегическим партнером с момента обретения (Мали – ред.) независимости. Она придерживается политики военного сотрудничества, направленной на защиту интересов Мали", - отметил он.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, россия
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией
Министр обороны Мали Камара: сотрудничество с Россией принесло значительные результаты
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.
Ранее МИД Мали заявлял, что поставляемая РФ
авиация позволила Мали изменить стратегию боев против террористов, Москва
предоставляет стране техподдержку и специалистов. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171
. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39
и Су-25
, а также боевые вертолеты типа Ми-24П
и Ми-8
и тактические транспортные самолеты CASA C-295.
"На протяжении почти 10 лет мы поддерживаем военное сотрудничество с несколькими странами в рамках борьбы с терроризмом. Но с Россией мы добились ощутимых результатов уже через несколько месяцев", - подчеркнул министр.
Садио Камара также назвал РФ стратегическим партнером Мали.
"Россия является важным стратегическим партнером с момента обретения (Мали – ред.) независимости. Она придерживается политики военного сотрудничества, направленной на защиту интересов Мали", - отметил он.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии
после свержения Муаммара Каддафи
. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН
, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако
. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.