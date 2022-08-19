https://ria.ru/20220819/mali-1810637029.html

Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией

Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.08.2022

Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией

Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T07:09

2022-08-19T07:09

2022-08-19T07:09

в мире

мали

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29ade960314ba15463cfbc9ea771ec3c.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.Ранее МИД Мали заявлял, что поставляемая РФ авиация позволила Мали изменить стратегию боев против террористов, Москва предоставляет стране техподдержку и специалистов. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.Садио Камара также назвал РФ стратегическим партнером Мали."Россия является важным стратегическим партнером с момента обретения (Мали – ред.) независимости. Она придерживается политики военного сотрудничества, направленной на защиту интересов Мали", - отметил он.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, мали, россия