Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220819/mali-1810637029.html
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.08.2022
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией
Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T07:09
2022-08-19T07:09
в мире
мали
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29ade960314ba15463cfbc9ea771ec3c.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.Ранее МИД Мали заявлял, что поставляемая РФ авиация позволила Мали изменить стратегию боев против террористов, Москва предоставляет стране техподдержку и специалистов. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.Садио Камара также назвал РФ стратегическим партнером Мали."Россия является важным стратегическим партнером с момента обретения (Мали – ред.) независимости. Она придерживается политики военного сотрудничества, направленной на защиту интересов Мали", - отметил он.Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
https://ria.ru/20220817/mali-1810260566.html
мали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575932231_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_557a4e8bff841c0bdfd3acf4aa301e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, россия
В мире, Мали, Россия
07:09 19.08.2022
 
Министр обороны Мали оценил военное сотрудничество с Россией

Министр обороны Мали Камара: сотрудничество с Россией принесло значительные результаты

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Военное сотрудничество Мали с Россией в области борьбы с терроризмом принесло значительные результаты, сообщил министр обороны Мали Садио Камара в интервью РИА Новости.
Ранее МИД Мали заявлял, что поставляемая РФ авиация позволила Мали изменить стратегию боев против террористов, Москва предоставляет стране техподдержку и специалистов. В ноябре 2021 года Россия передала Мали четыре военно-транспортных вертолёта Ми-171. В августе 2022 года сообщалось, что страна получила несколько военных самолетов и вертолетов от России: истребители типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA C-295.
"На протяжении почти 10 лет мы поддерживаем военное сотрудничество с несколькими странами в рамках борьбы с терроризмом. Но с Россией мы добились ощутимых результатов уже через несколько месяцев", - подчеркнул министр.
Садио Камара также назвал РФ стратегическим партнером Мали.
"Россия является важным стратегическим партнером с момента обретения (Мали – ред.) независимости. Она придерживается политики военного сотрудничества, направленной на защиту интересов Мали", - отметил он.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН, которая регулярно подвергается нападениям со стороны боевиков.
Военные в Мали в мае 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.
Французский контингент операции Бархан на военной базе Гао в Мали - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:56
Мали обвинила Францию в поддержке террористов и обратилась в Совбез ООН
 
В миреМалиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала