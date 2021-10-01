https://ria.ru/20211001/vertolet-1752693934.html

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета - РИА Новости, 01.10.2021

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета

Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:11

2021-10-01T16:11

2021-10-01T16:11

в мире

мали

ми-171

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-24

ми-17в-5

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576281475_0:96:3164:1875_1920x0_80_0_0_ae795844262eed2a82231f2326882090.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе, комментируя официальное заявление Минобороны этой африканской страны о поставках российских вертолетов."В рамках заключенного ранее контракта Россия отправила в Мали два вертолета Ми-171Ш и два Ми-17В5", - сказал собеседник агентства.По его словам, вместе с вертолетами Мали поставлен комплект вооружения и боеприпасов.Ранее министр обороны Мали Садио Камара заявил, что его страна купила у РФ четыре новых вертолета типа Ми-171, оружие и амуницию.Ми-171Ш (штурмовой) является экспортным вариантом вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор". Это транспортно-штурмовой вертолёт, оснащается комплектом вооружения, эквивалентным вертолету боевой поддержки Ми-24 и адаптируется под применение техники ночного видения.Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначается для перевозки личного состава, раненых, а также различных грузов и техники. С него можно осуществлять высадку воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп. Комплекс вооружения вертолёта включает неуправляемое ракетное и пушечное вооружение.

https://ria.ru/20210824/oruzhie-1746971280.html

https://ria.ru/20211001/oruzhie-1752633171.html

мали

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мали, ми-171, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-24, ми-17в-5, россия