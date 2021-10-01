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Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета
Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета - РИА Новости, 01.10.2021
Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета
Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:11
2021-10-01T16:11
в мире
мали
ми-171
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ми-17в-5
россия
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе, комментируя официальное заявление Минобороны этой африканской страны о поставках российских вертолетов."В рамках заключенного ранее контракта Россия отправила в Мали два вертолета Ми-171Ш и два Ми-17В5", - сказал собеседник агентства.По его словам, вместе с вертолетами Мали поставлен комплект вооружения и боеприпасов.Ранее министр обороны Мали Садио Камара заявил, что его страна купила у РФ четыре новых вертолета типа Ми-171, оружие и амуницию.Ми-171Ш (штурмовой) является экспортным вариантом вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор". Это транспортно-штурмовой вертолёт, оснащается комплектом вооружения, эквивалентным вертолету боевой поддержки Ми-24 и адаптируется под применение техники ночного видения.Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначается для перевозки личного состава, раненых, а также различных грузов и техники. С него можно осуществлять высадку воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп. Комплекс вооружения вертолёта включает неуправляемое ракетное и пушечное вооружение.
https://ria.ru/20210824/oruzhie-1746971280.html
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в мире, мали, ми-171, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-24, ми-17в-5, россия
16:11 01.10.2021
 
Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета

Россия отправила в Мали четыре боевых вертолета: по два Ми-171Ш и Ми-17В5

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш Storm на выставке вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Россия отправила в Мали в рамках контракта четыре боевых вертолета: два Ми-171Ш и два М-17В5, сообщил РИА Новости в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе, комментируя официальное заявление Минобороны этой африканской страны о поставках российских вертолетов.
"В рамках заключенного ранее контракта Россия отправила в Мали два вертолета Ми-171Ш и два Ми-17В5", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, вместе с вертолетами Мали поставлен комплект вооружения и боеприпасов.
Ранее министр обороны Мали Садио Камара заявил, что его страна купила у РФ четыре новых вертолета типа Ми-171, оружие и амуницию.
Ми-171Ш (штурмовой) является экспортным вариантом вертолета Ми-8АМТШ "Терминатор". Это транспортно-штурмовой вертолёт, оснащается комплектом вооружения, эквивалентным вертолету боевой поддержки Ми-24 и адаптируется под применение техники ночного видения.
Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5 предназначается для перевозки личного состава, раненых, а также различных грузов и техники. С него можно осуществлять высадку воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп. Комплекс вооружения вертолёта включает неуправляемое ракетное и пушечное вооружение.
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В миреМалиМи-171Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-24Ми-17В-5Россия
 
 
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