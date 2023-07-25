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Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений - РИА Новости, 25.07.2023
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21:09 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/postavki-1886265879.html
Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений
Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений - РИА Новости, 25.07.2023
Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений
Мали, испытывающая острую нехватку в пшенице и удобрениях из-за неплодородности собственных земель, благодарна России за своевременную поставку своей... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T21:09
2023-07-25T21:09
экономика
россия
мали
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Мали, испытывающая острую нехватку в пшенице и удобрениях из-за неплодородности собственных земель, благодарна России за своевременную поставку своей сельскохозяйственной продукции, заявил РИА Новости депутат малийского парламента Алие Тункара. "У нас очень остро стоит вопрос с поставками удобрений в страну. Для нас это стратегический продукт, так как наша земля малоплодородна. Спасибо России, которая часто помогает Мали на безвозмездной основе зерном и удобрениями. Мы уже получили партию пшеницы, в ближайшее время ожидаем партию удобрений", - заявил малийский депутат в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай", открывшейся во вторник в Санкт-Петербурге. Тункара выразил благодарность РФ на фоне приостановки действия зерновой сделки с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230719/zerno-1885164033.html
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экономика, россия, мали, санкт-петербург, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Мали, Санкт-Петербург, Владимир Путин, ООН
Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений

Депутат Тункара: Мали благодарна России за своевременные поставки пшеницы и удобрений

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКолосья ржи на поле в Рязанской области
Колосья ржи на поле в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Колосья ржи на поле в Рязанской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Мали, испытывающая острую нехватку в пшенице и удобрениях из-за неплодородности собственных земель, благодарна России за своевременную поставку своей сельскохозяйственной продукции, заявил РИА Новости депутат малийского парламента Алие Тункара.
"У нас очень остро стоит вопрос с поставками удобрений в страну. Для нас это стратегический продукт, так как наша земля малоплодородна. Спасибо России, которая часто помогает Мали на безвозмездной основе зерном и удобрениями. Мы уже получили партию пшеницы, в ближайшее время ожидаем партию удобрений", - заявил малийский депутат в кулуарах российско-африканской конференции дискуссионного клуба "Валдай", открывшейся во вторник в Санкт-Петербурге.
Тункара выразил благодарность РФ на фоне приостановки действия зерновой сделки с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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19 июля, 20:32
 
ЭкономикаРоссияМалиСанкт-ПетербургВладимир ПутинООН
 
 
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